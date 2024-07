Bahra iz 'Ljubav je na selu' se požalila uoči godišnjeg odmora: 'Ne mogu platiti apartman'

Bahra Zahirović publici je ostala u sjećanju kao natjecateljica nekoliko sezona popularnog RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu'. Iako kroz svoje sudjelovanje nije uspjela pronaći idealnog životnog partnera, Bahra je osvojila simpatije gledatelja koji uvijek vole znati što se novoga dešava u njezinom životu. Zahirović je u nedavnom intervjuu za RTL.hr otkrila kako će provesti ovo ljeto.

- Nadam se da ste svi spremni otići na godišnji odmor, gdje god želite – more, planine, inozemstvo. Spremam se na godišnji odmor od 15.7., voljela bih otići na more, ali premala je plaća da bi si mogla priuštiti apartman. No, nadam se da ću si moći to priuštiti. Puno bi mi značilo da se osunčam, okupam, da se nešto lijepo dogodi - kaže Bahra koja nadolazeći period želi posvetiti sebi, ali potpuno uživanje joj onemogućuju teške životne okolnosti.

Prošlo ljeto Zahirović se družila s farmerom Stjepanom, inače kolegom iz showa. Međutim, oni više nisu u kontaktu: - Sa Stjepanom se ne čujem. Kod njega sam provela nekoliko dana na Pagu, na njegovom imanju na moru. Bilo mi je to lijepo, da sam se mogla okupati i osunčati - prisjetila se.

Kako kaže, nekada je znala na more otići s bivšim kandidatkinjama i prijateljicama Ines Petrić i Irenom Slopšek ili bi ljetovala kod farmera Valtera, no ovo ljeto će morati pronaći alternativna rješenja. - Što se tiče vrućina i sparina, meni ne smeta normalna vrućina, ali je vlaga problem. Onda mi bude malo teško. Pijem puno vode s limunom, koji će to malo ublažiti, doma se rashlađujem, odem u prirodu, u hladovinu, uvijek se nađe rješenje - zaključila je Bahra.

Podsjetimo, u još jednom recentnom intervjuu Bahra je pričala o svojoj teškoj životnoj situaciji i rekla je kako je podstanar otkako je završila tekstilnu školu te se uvijek nadala kako će imati svoj krov nad glavom, ali životne situacije su bile drugačije i taj plan nije ostvarila. Nakon toga, njezina prijateljica, Ines Petrić, također bivša kandidatkinja showa "Ljubav je na selu", na svom je Facebooku zamolila svoje pratitelje da joj pomognu pronaći novi dom za Bahru. No nakon što su joj počeli stizati negativni komentari, Bahra kaže da je odustala od humanitarke.

- I dalje sam podstanar. Odustala sam od humanitarne inicijative kojom se prikupljala pomoć za moj dom. Zaboljeli su me komentari da ne radim, da živim od showova. Ljudi ne razumiju da novac ne dolazi od toga, da ne ležim i ne čekam da me zovu na snimanja - rekla je za 24sata.

Objasnila je da su joj prijateljice željele pomoći da nađe dom. - Željele su mi priuštiti dom, ali nisam više mogla trpjeti vrijeđanja. Ljudi su zločesti, ne znaju koliko sam dosad radila i borila se. Bahra kaže i da je nećemo gledati u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'. - Nisam se prijavila. Mislim da su me ljudi već dovoljno gledali - zaključila je.

