Hrvatica koja je proglašena Kraljicom svijeta najavila obiteljsku obljetnicu, evo koji je razlog slavlja

Minulog vikenda Rovinj je ugostio 'Noć zvijezda, mode i kulture', a jedna od najvećih zvijezda bila je doktorica znanosti Daniela Gračan (55), koja je i otvorila događaj izlaskom u bajkovitoj vjenčanici. Daniela je na taj način podsjetila na svoje početke, odnosno kada je prije 35 godina u njemačkom Baden-Badenu okrunjena titulom Kraljice svijeta, ali i pružila odličan uvod u nadolazeći obiteljski jubilej.

Točnije, bivša manekenka uskoro će proslaviti 25. godišnjicu braka s nogometnim trenerom i aktualnim izbornikom hrvatske ženske nogometne reprezentacije, Nenadom Gračanom (62). Daniela je najljepšom Hrvaticom proglašena sa samo 21 godinom, dok je usporedno studirala hotelijerstvo na fakultetu u Opatiji. Za Nenada se udala devet godina kasnije, a i dan danas plijeni svojim besprijekornim i mladolikim izgledom, čiju tajnu je otkrila prošle godine.

- Rekla bih da sam u posljednje vrijeme počela jako razmišljati da se ne treba sunčati, već treba izbjegavati sunce, pokrivati se što više, odnosno mazati se visokim faktorima, 50, jer mislim da je sunce najveći neprijatelj koži - ispričala je tajnu ljepote za In Magazin.

Nakon uspješnih početaka u manekenstvu, Daniela se ubrzo okrenula karijeri u prosvjeti. I na tom polju 55-godišnjakinja se može pohvaliti zavidnim rezultatima, pa danas radi kao profesorica i predstojnica Zavoda za turizam opatijskog Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Uz poslovne uspjehe Gračan njeguje i miran obiteljski život, a sa sedam godina starijim suprugom Nenadom ima tri kćeri - Lauru, Emu i Almu. Od njih najbliža majčinim stopama je Ema, koja je 2018. također proglašena Kraljicom Hrvatske.

Podsjetimo, Daniela je povodom početka nove školske godine za javnost progovorila o svojim mezimicama, točnije najmlađoj Almi koja ove godine ide u završni razred gimnazije te mora odlučiti i u kojem smjeru želi nastaviti svoje obrazovanje.

- Da, Almi je bio prvi dan škole, četvrti razred matematičke gimnazije, talijanska škola. Što se tiče upisa u fakultet, s dvije kćeri koje su starije od nje to je bilo puno jednostavnije. Laura, koja je tatina kći i sportski tip, išla je metodom eliminacije, pa je nekako došla do toga da je upisala Pomorski fakultet. Ema je odmah znala što hoće, a to je stomatologija i nije bilo druge. Već je pri kraju fakulteta, još ima petu i šestu godinu za završiti i baš joj dobro ide. 'Problem' s Almom je taj što je u svemu podjednako dobra. Ona svira gitaru, violinu, klavir, piše pjesme i svašta nešto. Spominjala je psihologiju, ali evo sad smo polako došli do medicine u Padovi, to mi je posljednja informacija. Alma je nekako drugačija, puno je samostalnija i stabilnija od njih dvije, rekla bih - ispričala je Daniela za Story.

U intervju koji je za Večernji list dala prije pet godina Daniela je otkrila i koja joj je od dvije titule koje ima - kraljice svijeta i doktorice znanosti - draža?

- To su naravno neusporedive kategorije! Svaka u svojoj životnoj fazi. Ne bih tituli Kraljice pridavala veliku važnost. To je bila jedna faza moje mladosti, lijepa faza koja sa sobom nosi lijepe uspomene na putovanja i druženja. Faza u kojoj sam stjecala samopouzdanje i izgrađivala sebe. Bila sam međutim svjesna da to nije za uvijek. Studirala sam na prekrasnom fakultetu, putovala sam po svijetu gdje sam također naučila što je turizam. Danas mi je turizam i znanost životni poziv i moram priznati da sam zaista sretna i ispunjena. - rekla nam je tada.

