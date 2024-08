Baby Lasagna otkrio što se skrivalo iza poruke koja je zabrinula njegove obožavatelje

"Je li sve u redu, što se događa Marko? Što ovo znači? Jesi li u redu Marko?" bila su neka od pitanja koja su obožavatelji jučer uputili Baby Lasagni nakon što je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa crnom pozadinom i samo napisao; #biggieboomboom". Pratiteljima nije bilo jasno o čemu je riječ i napisali su kako ih je zabrinuo ovom objavom. Drugi dio obožavatelja shvatio je kako se radi o najavi njegove pjesme koju će objaviti 30. kolovoza, a njihova nagađanja kako se radi o novoj pjesmi i spotu danas je potvrdio i Baby Lasagna. "Znate li što dolazi?", napisao je uz video isječak spota za svoju novu pjesmu koju će u cijelosti javnosti predstaviti za pet dana.

"Marko doista svakim novim izdanjem uspijeva pokazati novu fazu sebe. Sa svakom novom pjesmom zaranjamo u novi svijet. Ti si stvarno kralj žanrova, Marko! Nikad nisam bio više uzbuđen zbog neke pjesme. Još samo 5 dana!! Od onog spota za And I koji je totalno veseo, do ovog dark fazona...predobro, two sides of Baby Lasagna. Ne mogu dočekati objavu nove pjesme. Jedva čekam! Ovo je novi spot !? Odličan ! Koliko ste kreativni i posebni, odlično", nisu skrivali oduševljenje njegovi obožavatelji. Ova nova pjesma zasigurno će biti dio njegovog repertoara na tri rasprodana koncerta na zagrebačkoj Šalati koji će se održati 12., 13. i 14. rujna. Ulaznice za ova tri nastupa rasprodane su u rekordnom roku. Baby Lasagna je odabrao goste prema osobnim preferencijama, glazbeno i prijateljski, te ih pozvao da se predstave na odavno rasprodanim koncertima na velikoj produkciji na Šalati.

VEZANI ČLANCI

"Nastup na Šalati sigurno će biti jedan od onih događaja čija sjećanja će mi odzvanjati dugo u život. Mislim da ću se toga sjećati baš poput prvog tetoviranja, prvog ljubimca, onog prvog nastupa u osnovnoj školi te onog nastupa u Malmöu. To će biti prvi “dugometražni” nastup na domaćem terenu. Nastup kojim ćemo prezentirati sve što možemo i sve što smo naučili. Nastup koji će u potpunosti biti obogaćen ne samo glazbom već profesionalnom i zahtjevnom produkcijom. Osim nas, tu glazbenu večer obogatit će drugi izvođači koje sam odabrao jer mislim da su nevjerojatni glazbenici i pisci, jer puno pridonose regionalnoj glazbenoj sceni i jer su jednostavno dobri i dragi ljudi. Neki od njih su legende koji su duboko pustili korijenje u glazbenoj industriji, a neki od njih su, baš kao i ja na početku svog glazbenog puta. Velika mi je čast što ćemo imati priliku nastupati na ovome kultnom zagrebačkom stadionu na kojemu inače sviraju moji glazbeni uzori. Još veća mi je čast to što su ta tri datuma odavno rasprodana i sada je na nama red da opravdamo sve te karte. Vidimo se u rujnu!” – izjavio je nedavno Baby Lasagna.

U četvrtak 12. rujna večer će otvoriti mladi pulski rockeri Freaktion. Kvartet u sastavu Gabriel Radović (gitara), Vasja Šumonja (bas), Toni Drandić (bubnjevi) i Maja Šebelić (vokal) nastupio je na festivalima poput INmusica, Supervala ili RiRocka, a objavili su debi “Aestetic Sin”. Kombinirajući zvuk od klasičnog rocka do suvremenih alternativnih žanrova, stihove prate snažni gitarski riffovi. Nakon njih nastupit će Teya Dora, srpska pjevačica i kantautorica. Debitirala je 2019. sa singlom "Da na meni je”, a pisala je i pjesme za srpski filmski serijal „Južni vjetar”, kao i za druge izvođače. 2023. pjesma "Džanum" postaje viralna dok je ove godine predstavljala Srbiju na Euroviziji.

U petak, 13. rujna, večer će otvoriti šibenski pop rock bend BluVinil. Dolaze na krilima novog singla “Zvijeri” s kojim su osvojili radijske postaje i streaming servise, te najavili novi album. Nakon debija “Apaši” glazbena kritika ih je smjestila uz rock i novovalne velikane, a nasljednik “Zna li itko tajnu srca?” uvršten je među najbolje domaće albume 2022. Nakon njih na pozornicu se penje Alen Vitasović. Istarski pjevač je kroz tri desetljeća karijere objavio brojne hitove kao što su „Ne moren bež nje“, „Jenu noć“, “Niš mi se ne da” i „Ja ne gren“. Bogata diskografija i brojne suradnje upisale su ga u povijest domaće pop glazbe.

Zadnje večeri, 14. rujna, nastupa EoT, alter punkrock bend iz Karlovca, u sastavu Maja Kolarić (vokal/bass gitara), Boris Kolarić (gitara/vokal) i Goran Glavač (bubnjevi/vokal). Uz nastupe na Schengen Festu, InMusicu ili Demo Festu, od debija “Defibrilacija’’, preko “Teorija Ludog Chovjeka”, do najnovijeg albuma “Novo normalno”, EoT skuplja vjerne fanove. Nakon njih nastupa IDEM, osvajač nagrade Rock&Off i Porin, te vlasnik ponajboljeg regionalnog albuma prošle godine „poyy“.

VIDEO Mrle o zdravstvenim problemima: 'Tajio sam to, moram na operaciju'