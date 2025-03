ANKETA Kako vam se sviđa nova pjesma Nives Celzijus 'Je, bo'me je!'?

Nives Celzijus danas je objavila novu pjesmu. "Je, bo'me je!" naziv je novog singla Nives i Primovaca kojeg su danas predstavili oduševljenim fanovima, a pjesmu je za Nives napisao nitko drugi nego "Gospodin Glas" Jacques Houdek. U prvih par sati od objave na YouTubeu pjesma je pogledana oko osam tisuća puta, a u komentarima obožavatelji ne prestaju hvaliti novu pjesmu Nives Celzijus. - Vrh i vrh. Bravo Nives i ekipa. Bravo Nives,uvijek si bila simpa i ostala,top izvedba. Je li ovo hit, je je je bome je. Odličan aranžman i sve uz pjesmu... Napokon osvježenje. - napisali su joj obožavatelji u komentarima na YouTubeu. Desetak godina nakon legendarnog hita "Karanfili" stigla je nova zezalica od pjesme koju će mnogi nezaustavljivo pjevušiti.

- Kad me je Jacques Houdek kontaktirao i rekao da ima hit za mene skoro sam opala sa stolca i trljajući oči provjeravala nekoliko puta nije li možda 1. april. Ali kad ti Houdek kaže da je samoinicijativno napisao pjesmu, imajući u glavi jedino tebe kao izvođača koji to može iznijeti onako kako je on to zamislio, onda pojuriš u studio da ju poslušaš. Pjesma je pomalo sjetna, nostalgična, seriozna, a opet tako prpošna, šaljiva i vesela. I je, bo'me je, shvatiš da imaš hit u najavi. Kao kad sam prvi put čula "Karanfile". Razmišljali smo tko bi bio idealan u ulozi tamburaša i, kako to često bude u životu i svemir odradi svoje, upoznali smo Prima Band na jednoj svirci i oduševili se. Tako je započela jedna divna glazbena priča, kaže Nives.