Ana Bago Tomac otkriva kakva nas prognoza očekuje do kraja ljeta: 'Zaista se bojim da bi se taj trend mogao nastaviti'

Iako je internet postao dio svakodnevice, kada je riječ o vremenskoj prognozi, ljudi i dalje najviše vjeruju televizijskim prognozama. Kakvo ih vrijeme očekuje, gledateljima Nove TV već 15 godina otkriva meteorologinja Ana Bago Tomac s kojom smo razgovarali o predviđanjima za ostatak ljeta, svakodnevnim izazovima, obitelji i rock-koncertima koji je opuštaju.

Ušli smo u posljednji tjedan mjeseca srpnja. Hoće li vrijeme poslužiti sve one koji tek planiraju godišnji odmor?

Prema dugoročnoj prognozi i ovog ljeta, kao i nekoliko prethodnih, nastavit će se niz s temperaturama iznad prosjeka. To, naravno, ne znači da nećemo imati i kratkotrajnih, hladnijih prodora poput ovog koji se dogodio proteklog tjedna.

Ovoga ljeta preživjeli smo i nekoliko toplinskih valova. Hoće li ovo ljeto biti najtoplije do sada?

Nažalost, mislim da će se nastaviti trend porasta temperatura i to je nešto čega se zaista bojim. Toplinski valovi i ekstremni vremenski događaji posljedica su klimatskih promjena. Svima koji ga još nisu pogledali, toplo preporučujem dokumentarni film D. Attenborougha ''A Life On Our Planet''. Znanje i svjesnost o vlastitom doprinosu vrlo su važni.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 19.7.2021., Zagreb, Remetinecka cesta 139, Nova TV. Meteorologinja Ana Bago Tomac. Photo:Marin Tironi/PIXSELL Čini se da ljudi još uvijek najviše vjeruju televizijskim prognozama. Zbog čega? Zašto prognozne na internetu ipak ne ulijevaju toliko povjerenja?

Neke pojave mogu se dobro predvidjeti i 10-ak dana unaprijed, a neke na manjoj skali tek nekoliko dana ili sati. Meteorolog radi s nekoliko različitih modela koji se većinom obnavljaju svakih 12 sati, zna puno o njima, a njegova je prognoza donekle osobna. Koristi znanje i gleda razne kombinacije fizikalnih parametara i prema tome određuje vjerojatnost za neku pojavu.

Kada ste shvatili da želite biti meteorologinja? Što vas je privuklo tom pozivu?

Iskreno, nisam o tome sanjala od djetinjstva, a za studij sam se odlučila tek u 4. razredu srednje. Bila je to više kombinacija sklonosti prema prirodnim znanostima i neke njihove direktne primjene, to mi se dopalo.

Vremenska prognoza traje samo nekoliko minuta, no priprema iziskuje puno više vremena. Kako izgleda vaš prosječan radni dan?

Da, priprema zna potrajati i nekoliko sati ako je neka neobična ili ''smuljana'' situacija. Lakše je pisati prognozu ako je stabilno i ljeto je, nego zimi kad moraš prognozirati koliko će potrajati magla i niska naoblaka u unutrašnjosti (tu je veliki rizik i za pogreške oko temperatura).

Dakle, dođeš na posao, najprije ide analiza vremena nad Europom, pa onda nad Hrvatskom, pregled aktualnih mjerenja, satelitskih slika i radara, a onda svih onih spomenutih numeričkih modela koji su osnova vremenske prognoze. Onda uz znanje o svemu tome plus iskustvo, napišeš prognozu. Nakon svega toga, na redu su frizura i šminka pa izlazak pred kamere i – snimanje.

Foto: Privatni album Je li vam se ikada dogodio neki gaf ispred kamere i kako ste reagirali u tom trenutku?

U ovih 15 godina nije bilo ničeg goreg od saplitanja jezika. Mislim da je tada najbolje krenuti ispočetka i nasmijati se.

Na Novoj TV ste od 2006. godine. Kako su izgledali vaši počeci? Tko je od iskusnijih kolega najviše utjecao na vas na početku vaše televizijske karijere?

Moji počeci zabilježeni su na snimkama mojih roditelja, ali nisam još smogla snage i pogledala ih (smijeh). Na moju karijeru možda je najviše utjecao moj kolega Darijo Brzoja. Osim što je iznimno stručan u dijelu posla koji se odvija iza kamere, oduvijek je izgledao super pred kamerom, a o opuštenosti da i ne govorim.

Poznato je da je meteorologija izuzetno zahtjevan i težak fakultet. Što vam je tijekom studija bilo najteže? Znate li kakvo je danas zanimanje za taj fakultet?

Da bi netko bio meteorolog, najprije mora studirati znanstveno-istraživački smjer fizike u trajanju od dvije godine, što mislim da je najteži fakultet i smjer općenito. Koliko čujem od mlađih kolega, interes je malo porastao, ali još uvijek ima više mjesta nego studenata. Voljela bih da se što više mladih odluči za ovaj fakultet jer mislim da će takvih struka trebati u budućnosti.

Zaustavljaju li vas ljudi na ulici? Pitaju li vas kakvo će vrijeme biti? Živcira li vas to ponekad?

Koji put me ljudi prepoznaju, uglavnom su reakcije na prognozu Nove TV dobre i pozitivne i drago mi ih je čuti! Sumnjam da su i vani meteorolozi takve zvijezde da im ljudi u toj mjeri prilaze da ih to izluđuje (smijeh).

Je li vas pogrešna prognoza nekad 'koštala' ili ste uvijek spremni na sve vremenske uvjete?

Koštala me toga da mi je pokislo rublje (smijeh). Ako se ne moram brinuti o frizuri, spremna sam na sve vremenske uvjete!

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 19.7.2021., Zagreb, Remetinecka cesta 139, Nova TV. Meteorologinja Ana Bago Tomac. Photo:Marin Tironi/PIXSELL Koliko je stresno biti meteorolog? Sastavni ste dio života građana, prognozama im direktno utječete na odluke, koliki je to pritisak?

Postoje grane meteorologije odgovorne za puno ozbiljnije stvari, poput na primjer medicinskih letova ovisnih o vremenu pa je tu stresno davati prognoze. Istina je da ljudi pamte pogreške, a uz to, znanje potrebno za ovaj posao se relativizira – svi sve o njemu znaju. Iz tog aspekta mogu reći da ovaj posao ipak nosi određenu dozu stresa.

Majka ste šestogodišnje djevojčice Ivane. Kako ona reagira kad vas vidi na ekranu?

Kaže da joj to nije nimalo čudno. Sjećam se, kad je bila jako mala, snimali smo je kako me oponaša (smijeh).

Kakva je Ana Bago Tomac privatno? U slobodno vrijeme bavite se planinarenjem. Što vas još opušta?

Privatno sam obična. Volim se družiti, putovati, ići na koncerte – ukratko sve ono što smo izgubili u pandemiji.

Zanimljivo je i da ste strastvena rokerica. Često ste odlazili na koncerte. Nedostaje li vam to?

Bila sam na Barinu koncertu u dvorištu ALU-a i atmosfera je bila fenomenalna. Voljela bih na nekom festivalu uskoro slušati Gorillaz i Pearl Jam.

Foto: Privatni album

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku sa Zdenkom Kovačiček