Tko pušta informacije o rekonstrukciji Vlade?

Predblagdansko vrijeme je vrijeme u kojemu nas trgovci vabe svojim akcijskim ponudama. Na svakom koraku popusti i ponude u kojima nas uvjeravaju ako platimo dva proizvoda, treći daju gratis. Čini se kako su naši političari ovakve marketinške trikove shvatili doslovno, dokazujući istinitost one kako "nije najveća budala onaj koji ne zna čitati, nego onaj koji misli da je sve što pročita istina".

Da bismo razumjeli što je to gratis moramo se vratiti unazad, u svibanj, kada smo iz usta premijera mogli čuti najavu da će "za 6 mjeseci, vidjeti što se dogodilo s planom zakonodavnih aktivnosti", te će "tražiti odgovornost ministara". Sada, pak, nakon protoka tih 6 mjeseci, iz krugova vladajućih slušamo kako je to "jedna od onih informacija koju je netko plasirao, potpuno je netočna, ona je ustvari bez veze." Što je onda s vezom? Možda to da je gospodin Bandić u ovim dinamičnim vremenima vidio svoju šansu, pa je prvo uzeo zastupnika HNS-u, da bi se potom kadrovski počeo ojačavati iz SDP-ova bazena?

Sada, kada zastupnički klub Milana Bandića broji njih dvanaest, operacija je dosegnula svoju kritičnu točku, pa se već otvoreno spekulira o tome kako bi HNS mogao "izletjeti" iz Vlade. Prema pričama iz političkih kuloara još je nekoliko zastupnika u niskom startu, a nakon Nove godine očekuje se pravi stampedo "preletačevića". Od Bandića se čuju izjave kako će "prije Nove godine i poslije Nove godine biti još uglednih iznenađenja" i kako nikoga neće odbiti. Kako god, vidimo da je Bandić oglasio dane otvorenih vrata. Takve su akcije unijele nemir u vrh HDZ-a, pa nam odande stižu plahovite reakcije i odlučni demantiji. "To je tema koju netko drugi plasira u javni prostor", govori sada Plenković. Za njim Jandroković zvonko podvlači: "Odbacujem bilo kakvu mogućnost izbacivanja nekog iz koalicije ili rekonstrukciju Vlade"; to su, kaže, "spinovi koji će se jedno vrijeme vrtjeti, a onda nestati".

Galerija: Bandić na štakama obišao tunel Grič i Advent na Strossu

Ali, tko bi mogao biti autor tih "spinova", kojeg ni Plenković, ni Jandroković ne žele imenovati? Možda jedan njihov koalicijski partner? Sasvim je jasno zašto spominjanje rekonstrukcije kod Plenkovića izaziva žgaravicu - zato što bi ga izbacivanje HNS-a iz igre isporučilo u ruke Bandiću. On bi držao kormilo dok bi Bandić udarao tempo. A kako bi to izgledalo vidjeli smo još jučer kod izglasavanja proračuna i nabavke tzv. besplatnih udžbenika za osnovce. Da bi se baš na pitanju reforme školstva mogla zakuhati priča oko izbacivanja HNS-a iz vlasti, naznačio je i sam Bandić kada je ovih dana svoga pročelnika Ivicu Lovrića, oslovio s "ministre". Radilo se o lapsusu ili ne, to se dogodilo istovremeno dok se u medije puštaju informacije kako će na ministarske funkcije predložiti nestranačke ljude i stručnjake.

A tko tom opisu više odgovara od bivše direktorice zagrebačke gimnazije i ministrice u desnoj vladi? A onda na sve to dodajte kako Bandić zna da je gospođa Divjak jedna od ministara koja sa svojim ideološkim ratom Plenkoviću stvara najviše problema. Upravo njoj Bandić šalje javnu poruku kako je ona opasno "eksperimentira s djecom", što znači kako bi uskoro trebala postati bivša. Naime, griješiti je ljudski, ali prebacivati krivnju na drugoga - to je već strateški. Tako je sasvim jasno zašto se u političkim kuloarima priča kako će Bandić, kada dođe do 15 zastupnika u klubu, od Plenkovića tražiti rekonstrukciju Vlade i izbacivanje HNS-a iz nje. Kao i to tko u medije pušta informacije o rekonstrukciji Vlade - pušta ih Bandić kako bi pokazao mišiće i osokolio nove prebjege.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Izbacivanje HNS-a iz Vlade bila bi Bandićeva trostruka pobjeda. Prvo, kao nositelj Putinova "Ordena prijateljstva" izgurao bi glavnog konkurenta u podjeli PPD-ova novca. Drugo, rekonstrukcijom bi HNS gurnuo u političku smrt, s tim zabijanjem zadnjeg čavla u njihov lijes pobrao bi simpatije, kako u oporbi, tako i na desnici. Treće, stavio bi Plenkovićevu vlast pod svoju kontrolu i dobio direktne izvršne ovlasti. Zato se Plenkoviću baš ne sviđa da kroz rekonstrukciju postane potpuno ovisan o Bandiću i da mu Bandić postane novi consigliere. Puno bi mu lakše bilo, kao do sada, žonglirati s više partnera, nego da mu Bandić svako malo postavlja ultimatume. Jučer besplatne knjige, danas status majke odgojiteljice, a što bi na redu bilo sutra?

Nova je godina vrijeme promjena, koje započinje novogodišnjim rasprodajama kada bismo trebali naučiti potpuni smisao narodne izreke "tko o čemu, đon o obrazu". Ali u nadi kako božićno vrijeme može dovesti do promjene u srcu, svima koji su na akciji šaljemo prigodnu poruku: "Sreću i mir nećete kupiti onim parama za koje ste prodali obraz i dušu".

>> Pogledajte kako je Milan Bandić ugostio Dragana Markovića Palmu