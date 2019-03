Šalje li poraženi Milinović pobjednički HDZ u oporbu?

Ne tako davno svi su nas mediji obavještavali kako nam se smiješi jedna odlična vijest. Naime, lički HDZ se odlučio na rušenje županijske skupštine. Kažu to je trebao biti prvi korak kojim bi njihov šef Andrej Plenković sve Ličane konačno oslobodio njihova šerifa Dade. Ajde, neka. Jer, zaista je malo normalnih koji bi plakali za Darkom Milinovićem.

Izbori su bili prilika da Likom proparadira sva sila ministara, kojima su iz usta ispadala obećanja poput šarenih bombona. Ali koliko god se ministri trudili, nitko nije uspio ukrasti medijsku pažnju koliko premijerov savjetnik Robert Kopal, osoba koja posebno uživa u vlastitom medijskom naslikavanju. On nam je na praktičnom primjeru pokazao što je to hibridno ratovanje i kako ankete nisu samo sredstvo informiranja o preferencijama glasača, već i alat za njihovo usmjeravanje u željenom smjeru. Kada su glasači konačno obavili svoju dužnost, pokazalo se kako je istina gotovo uvijek na pola puta između dviju anketama propagiranih krajnosti. Jer konačni rezultat je bio u raskoraku s proklamiranom stvarnošću.

Pogledajte izjavu Darka Milinovića u noći izbora:

[video: 30026 / ]

Ne kaže se uzalud da tamo gdje prestaje logika počinje politika. Brojke kažu kako je “pobjednički” HDZ u svojoj ličkoj utvrdi doživio najlošiji rezultat u povijesti te stranke i po prvi puta sami ne mogu formirati vlast. Ne samo da su osvojili tek 35% glasova, nego su do tog rezultata dobacili uz pomoć nekoliko koalicijskih partnera. Da bismo razumjeli o kakvom se debaklu radi, dovoljno je reći kako oni sa SDSS-om, njihovim koalicijskim partnerom na državnoj razini, nemaju većinu u ličkoj-senjskoj županijskoj skupštini.

Iz HDZ-a će nam to pravdati time da su ti glasovi otišli Milinoviću, ali da je to samo privremeno stanje, jer će im se ti glasovi vratiti kada sruše Milinovića s mjesta župana. Zato su odmah nakon izbora krenuli s izjavama koje su imale naglasak na rokovima. Tako su na pitanja o ponovnim izborima diplomatski odgovarali kako su sve opcije otvorene, te da im je sada glavni cilj konsolidacija stranke. Čitaj: micanjem Milinovića s mjesta župana “milinovićevci” se vraćaju u stranku.

Kako je HDZ uopće došao u ovako nezavidnu situaciju?

Lika je, kao što znamo, sve donedavno bila neosvojiva HDZ-ova utvrda, ali je pobuna ličko-senjskog župana Milinovića protiv stranačkog vrha unijela novu dinamiku na političkoj sceni te županije. Milinović je ekspresno izbačen iz stranke a Vlada je, nakon što je HDZ odbio podržati predloženi proračun, raspisala prijevremene izbore za tamošnju županijsku skupštinu. Plan konsolidacije HDZ-ove vlasti u Lici podrazumijevao je preuzimanje županijske skupštine, nakon čega bi se, u drugom koraku, išlo na rušenje Milinovića s mjesta župana. Tako bi ga se lišilo izvora moći uhljebljivanja svojih pristalica, a time i “milinovićevce” vratilo u okrilje stranke, koji tada ne bi imali gdje.

Odmah nakon objave izbornih rezultata iz vrha HDZ-a su stizale poruke upravo u tome smjeru. To će, mislili su, biti i snažna poruka svim potencijalnim “bundžijama” što ih sljeduje ako se usprotive odlukama vrha stranke. Međutim, izgleda da je baš taj “drugi krug” predstavljao “grešku u koracima” u HDZ-ovim projekcijama vraćanja Like HDZ-u, jer su time svoje potencijalne koalicijske partnere otjerali od sebe.

Zašto sad nitko neće s HDZ-om?

Možda zato što bi micanjem Milinovića sami sebe isporučili HDZ-u?

Ni Karlu Starčeviću ni Anti Dabi ne odgovaraju novi prijevremeni izbori, jer na njima ne bi dobili ništa što već nemaju. A riskiraju puno ako bi sami postali percipirani kao alat za povratak HDZ-a na vlast. Čini se da se ono što je u početku bio plan za rušenje Milinovića pretvorilo u mogući početak slabljenja dominacije HDZ-a u Lici. Nakon gubitka Ogulina i Iloka, čak bi i ono što je do jučer bahato proglašavano velikom pobjedom moglo prerasti u veliki poraz. Očito se HDZ “preračunao” u svojim kalkulacijama oko obračuna s Milinovićem. Računali su pet koraka unaprijed, a ispada kako su ponovno na svojoj koži osjetili što to znači “ličko rukovanje”.

Znači li to kako poraženi Darko Milinović pobjednički HDZ šalje u oporbu? Ako se ova trojica uistinu i dogovore, te se stvari razviju u ovom smjeru, ispast će kako je HDZ bučno proslavio vlastiti poraz. Ako pak HDZ bude tako nadigran u Lici, ostaje jedino nada kako se neće svetiti onima kojima su do jučer obećavali brda i doline. HDZ je tako na teži način naučio nepisano pravilo politike, koje kaže kako građani uvijek kazne one koje smatraju krivcima za izbore. Pritom, svakako, iz vida ne treba izgubiti HDZ-ov trgovački potencijal. Znamo da je državna vreća duboka, a njima je dosta jedna glava, ovaj - ruka.

