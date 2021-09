premium komentar

Kakva to umjetnost skriva zagrebačku kulturnu sramotu?

Nemojte me krivo shvatiti: sve je to zabavno, i mreža za ljuljanje u Tuškancu, i mreža za ležanje na Trgu žrtava. Zabavno je i Ilicu zatvoriti za tramvajski promet, pa da na njoj ljudi sviraju bubnjeve i prodaju stare ploče i bižuteriju. Ali to nije oživljavanje duha grada, i to nije umjetnost, nego scenografija reklame za telekome, u kojoj svi lebde i besmisleno se smiješe.