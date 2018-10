Kako izvesti da Plenković ode u EK, a da se Vlada i HDZ ne uruše?

Još prije službenog puta Andreja Plenkovića k Angeli Merkel u Berlin, dakle prije više od mjesec i pol, ozbiljni politički kuloari počeli su nagađati da će Plenković izvjesno završiti kao član nove europske vlade, EK u Bruxellesu. Nasljednici Junckera i cijele ekipe bit će izabrani nakon europarlamentarnih izbora u svibnju 2019., a nova eurovlada bit će oformljena za otprilike godinu dana.

Insajderi kažu da je Hrvatskoj već obećana prilično jaka pozicija u novoj eurovladi, navodno je riječ o mjestu koje sada drži talijanska Mogherini, zadužena za vanjsku politiku i sigurnost EU. Nakon sastanka u Berlinu navodno je Plenković s Merkel još više učvrstio taj scenarij. Ako tako bude, teško je vjerovati da bi jedna euroambiciozna osoba poput Plenkovića mogla propustiti takvu karijernu priliku života. Objektivno, Plenković ju je i zaslužio i teško da bi u RH našli kvalificiraniju osobu umreženiju u sam vrh bruxelleske administracije.

Problem je tu što je Plenković premijer, a ujedno i predsjednik vladajućeg HDZ-a. Dakle, ako ode u Bruxelles, pitanje je kome ostaviti te dvije pozicije. On to može odraditi bez održavanja parlamentarnih izbora, ali mora odrediti novog mandatara, a to može biti netko od potpredsjednika, Tolušić ili ne baš izgledno Krstičević.

Poznavatelji situacije tvrde da bi Plenković rado kao nasljednika na vrhu HDZ-a, pak, vidio Jandrokovića. Koji je, međutim, glavni tajnik, ali nije zamjenik predsjednika stranke. Plenkovićev je zamjenik, naime, Milijan Brkić Vaso, pa mnogi u toj činjenici sada pronalaze pravi razlog hajke koja na Brkića traje i koja bi trebala rezultirati njegovim povlačenjem s te pozicije.

U tijeku je zapravo borba za Plenkovićevo nasljeđe. To je prvi mogući scenarij koji ne traži nove parlamentarne izbore ni izbore unutar HDZ-a, jer Plenković može “zamrznuti” svoju predsjedničku funkciju na nekih pola godine, dok bi u Hrvatskoj vladao njegov v. d., po scenaristima, baš Jandroković.

Nekima se, međutim, taj scenarij čini malo izvjesnim jer pamte poučak da je, kada god se u Hrvatskoj netko micao s premijerske i/ili predsjedničke pozicije u vladajućoj stranci, bila ona HDZ ili SDP, dolazilo do rasapa u kojem je cijela njegova ekipa bila potučena i zamijenjena. Kako, pak, izvesti da Plenković za godinu dana postane visokorangirani član EK, a da mu se kod kuće ne raspadne Vlada i HDZ?

A ne smije dozvoliti rasap jer bi time u startu izgubio snagu svoje pozicije u Bruxellesu. Najjednostavnije bi bilo da u Bruxelles na tu poziciju pošalje primjerice Božinovića koji je također kvalificiran, no oni koji bolje poznaju Plenkovića smatraju da on ne bi propustio takvu priliku i umjesto sebe poslao na tu poziciju nekog drugog.

Postoji i drugi win-win scenarij, u kojem bi skoro svi bili “siti”, a to je da se Plenković odluči potiho pripremati izvanredne parlamentarne izbore, koji bi se mogli organizirati zajedno s održavanjem euroizbora u svibnju iduće godine. Teško da će biti u povoljnijoj poziciji nego što je sada.

Njegov svjetonazorski oponent Brkić stjeran je u kut, a javnosti se stalno sugerira da će se čistka tzv. desnih i konzervativnih snaga u HDZ-u nastaviti. Premda dio tih konzervativaca u HDZ-u Vasu i ne doživljava kao svog. Trenutak je za Plenkovića dobar i stoga što je oporba uništena ili je doživjela samouništenje, a sve ankete pokazuju da HDZ nastavlja jačati, a protivnici više-manje tonu.

Kad bi Plenković već sada išao na izbore, iz ove dominantne pozicije znači da bi on sastavljao izborne liste po svom nahođenju i jedino u tom slučaju njegovi bi puleni i sljedbenici poput Jandrokovića mogli očekivati sretan ishod za sebe. Pobjedom HDZ-a na tim svibanjskih izborima, ako se osvoji dovoljno mandata, Plenković bi još sudjelovao u formiranju nove koalicije, a već je pokazao da može politički trgovati ama baš sa svakim te bi tako iza sebe prije odlaska u Bruxelles ostavio stabilnu novu vladu.

Možda je nešto riskantnije očekivati sličan uspjeh na unutarstranačkim izborima u HDZ-u koji će morati uslijediti nakon parlamentarnih, oni će biti opasniji za njega i njegove i tu će puno teže nametnuti neke svoje likove koji ne mogu skupiti više od dvije tisuće preferencijskih glasova. No, ništa tu nije neizvedivo, jer je poznato da u HDZ-u vlada načelo “kralj je mrtav, živio kralj”.

Realisti tvrde da je taj za Plenkovića win-win scenarij izvediv, no upozoravaju na posljedice ako HDZ-ov automobil u svemu tome izgubi desni kotač. Završi li HDZ ulijevo, prvi će se put otvoriti prostor za nastup ozbiljnog, obrazovanog, nekorumpiranog lidera iz konzervativnih krugova koji će nuditi alternativu “odlutalom” HDZ-u. No, to je već druga tema.

>> Pogledajte video kada je Juncker uštipnuo Plenkovića