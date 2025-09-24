Znate li koliko se često seksa Generacija Z? Moglo vi vas šokirati!

Tvrtka Lovehoney, poznata po prodaji erotskih pomagala, objavila je istraživanje koje sugerira da najmlađa generacija prolazi kroz takozvanu 'krizu intimnosti'. Prema novim podacima stručnjaka, otkrivena je iznenađujuća brojka koja pokazuje koliko često Generacija Z zapravo ima spolne odnose na godišnjoj razini. No, prije nego što zaronimo u statistiku, važno je napomenuti: ne postoji 'normalna' ili propisana količina seksa koju biste trebali imati na tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj bazi. Svaka veza i životna situacija su jedinstvene, stoga nema smisla uspoređivati se s prosjekom.

Novo istraživanje, o kojem piše i LADbible, pokazuje kako Britanci u prosjeku imaju spolne odnose 57 puta godišnje, što je nešto više od jednom tjedno. No, britanski brend Lovehoney odlučio je istražiti dublje i otkriti koja je generacija najaktivnija u spavaćoj sobi – Boomeri, Generacija X, Milenijalci ili Generacija Z. Rezultati su tu, a mogli biste se iznenaditi kad vidite gdje se na ljestvici nalazi Generacija Z, za koju glasnogovornik tvrtke tvrdi da se suočava s 'krizom intimnosti'.

Boomeri (rođeni otprilike između 1946. i 1964.) prema istraživanju imaju odnose oko 47 puta godišnje, odnosno 0.9 puta tjedno.

Generacija X ( između 45 i 60 godina) navodno je aktivnija, s prosjekom od 1.2 puta tjedno, što iznosi oko 62 puta godišnje.

Milenijalci ( od 27 do 43 godine) našli su se na vrhu ljestvice. Oni su, prema anketi, najaktivniji s prosječno 73 spolna odnosa godišnje, odnosno 1.4 puta tjedno.

Na posljednjem mjestu, iznenađujuće, našla se Generacija Z. Ova tehnološki potkovana generacija, u dobi od 18 do 26 godina, ima spolne odnose tek 0.7 puta tjedno.

Ako su stručnjaci za seksualne igračke dobro izračunali, to znači da Generacija Z ima odnose u prosjeku samo 36 puta godišnje. Pomisao da mladi, koji su često percipirani kao skloni zabavama, imaju manje seksa od svojih baka i djedova, za mnoge je pravo iznenađenje.

Zašto mladi imaju najmanje seksa?

Mora postojati razlog zašto je Generacija Z na dnu ove ljestvice, zar ne? Postoji čitav niz objašnjenja, no čini se da je glavni krivac ekonomska situacija. Cijene nekretnina danas su gotovo šest puta veće nego prije 30 godina, dok se prosječna plaća u istom razdoblju jedva udvostručila.

Zbog toga si ogroman broj mladih jednostavno ne može priuštiti vlastiti stan ili kuću. Umjesto toga, odlučuju ostati živjeti u svojim dječjim sobama što je duže moguće. A budimo iskreni – kome je idealna situacija voditi ljubav dok su roditelji u susjednoj sobi?

Jedan pripadnik Generacije Z potvrdio je za The Sun da je njegovoj generaciji "teško pronaći mjesto za malo mira i tišine". "Moji roditelji su se odselili od kuće s 18 ili 19 godina, a bake i djedovi u sličnoj dobi, pa su imali slobodu raditi što žele. S našom generacijom to jednostavno nije tako, što je prilično nepravedno", požalio se.

Glasnogovornik tvrtke Lovehoney izjavio je da se zbog ove jedinstvene životne situacije Generacija Z suočava s 'krizom intimnosti'. "Često im je neugodno imati spolne odnose dok su im roditelji u kući", dodao je.

Kako oživjeti strast?

Ako ne živite s roditeljima, a i dalje se borite s povezivanjem na seksualnoj razini, stručnjaci s portala WebMD nude nekoliko rješenja. Za zdrav seksualni život, stručnjaci predlažu dijeljenje najintimnijih fantazija i želja s partnerom, 'začinjavanje' stvari isprobavanjem različitih poza te čak i fizičko upisivanje termina za seks u kalendar.

Osim toga, osobama koje pate od niskog libida savjetuje se tjelovježba kako bi se oraspoložili, kao i opuštanje tehnikama dubokog disanja ili meditacijom. Istraživanja pokazuju da mindfulness meditacija pomaže ženama da se bolje usklade sa svojim tijelom tijekom seksa, navodi WebMD.

