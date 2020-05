Žene u ova tri horoskopska znaka najprivlačnije su muškarcima, evo i zašto

Svaka osoba ima neke kriterije i karakteristike koje traži u partneru, ali astrologija nalaže da žene u ovim horoskopskim znakovima privlače muškarce bez imalo truda i bez obzira na njihove kriterije. Njihova karizma i nevjerojatna osobnost privlače pažnju. Pink Villa donosi tri znaka koji muškarce obaraju s nogu.

Bik

Žene rođene u znaku Bika jako su šarmantne, a muškarci za njima lude. Žive život po svojim pravilima i vole muškarce koji im se mogu prilagoditi. Njihova bezbrižnost je nešto što najviše privlači suprotni spol.



Škorpion

One privlače svojom ljepotom i ponašanjem. Same sebi daju jako puno vremena kod biranja partnera kako bi dobro odabrale. Teško ih je impresionirati, a muškarce to jako privlači.



Blizanac

Uspoređuje ih se s anđelima. Jako su društvene, a privlače ih muškarci koji su spremni sve žrtvovati zbog njih.