Želite smršavjeti? Zaboravite na stroge dijete i držite se znanstveno provjerenih savjeta

Akademske knjižnice u svojim prostorijama kriju više od pola milijuna znanstvenih radova na temu pretilosti i mršavljenja odnosno gubitka kilograma, a svakodnevno se u svijetu objavi i nekoliko stotina novih. Svaki nam mjesec tako donosi nove, često vrlo stroge i rigorozne dijete čiji su jelovnici toliko siromašni da ljudi na njima gladuju, što ih dovodi do frustracije i anksioznosti. Isto tako, ako je vjerovati raznim portalima; pa čak i nekim znanstvenim studijama; mliječni su proizvodi jedan tjedan zdravi i nužni za pravilan rad organizma, a već su idući najveći neprijatelj naših tijela. A isto je i s kavom, čokoladom, mesom... i mnogim drugim namirnicama. Čak i ako istraživanja pokažu da je neka od te hrane zdrava u jednom, a štetna u drugom segmentu, prosječna bi se osoba neprestano trebala baviti njihovim pomnim proučavanjem da dokuči što su stvarni fakti. I premda je jako važno što jedemo, gubitak kilograma uvelike ovisi i o tome na koji način jedemo; zbog čega je portal msn izdvojio 12 najsigurnijih i najzdravijih trikova koji provjereno djeluju u borbi sa neželjenim kilogramima.



1. Ne preskačite doručak: Ovaj savjet osim doktora često daju i mame i bake. I u pravu su jer, nakon što je provelo 6 do 8 sati bez hrane, tijelu treba 'gorivo' pa nam odmah nakon buđenja treba nešto što će ju stvoriti. 2. Nije bitno samo što, već i kada jedemo: Kalorije koje unesemo ujutro ne računaju se i "ne primaju" se jednako kao one navečer. Na naše tijelo utječe sunce, mjesec i godišnja doba. Cijeli organizam ima svoj ritam, a dio tog ritma je i sagorijevanje kalorija koje je jače i efikasnije ujutro nego u bilo koje drugo doba dana. Za gubitak kilograma velike obroke jedite za doručak i ručak, a kako dan ide kraju smanjujte ih.

3. Zobena kaša uopće nema kalorija?: Istraživači sa sveučilišta Columbia podijelili su ljude u tri skupine za doručak: one koji jedu zobenu kašu, one koji jedu obične pahuljice uglavnom pune šećera i one koji preskaču doručak i samo popiju vodu. Ne samo da su bili duže siti, oni koji su doručkovali zobenu kašu manje su pojeli za ručak i to otprilike 400 kalorija što je otprilike jedna zobena kaša. Zato se kaže da zobena kaša ima negativne kalorije, odnosno 0. Oni koji su pak jeli obične pahuljice bili su toliko gladni sa su pojeli jednako kao i oni koji su preskočili doručak i popili samo vodu. Učinak njihovih pahuljica nije negativan jer su za ručak pojeli užasno veliku količinu hrane čije su se kalorije zbrojile s onim od doručka.

4. Aktivirajte svoj BAT signal: Puno ljudi zna za bijelo adipozno tkivo u koje se pohranjuju masti. Ali ono što ne znaju jest da postoji i smeđe adipozno tkivo koje sagorijeva masti. BAT je skraćenica na engleskom za "brown adipose tissue" točnije za smeđe adipozno tkivo koje je smješteno u prsima, vratu i ramenima, a što aktivnije radi to ćete biti mršaviji. Jedan od najboljih načina aktivacije je kada nam je malo hladnije s obzirom na to da potrošimo 164 kalorije više kada je 16.5 stupnjeva nego kada je 22. Dokazano je da čak i isključivanje termostata sa 24 stupnja na 19 pojačava aktiviranje BAT-a i sagorijeva oko 100 kalorija svaki dan: godišnje je to kao 20 dana posta.

5. Čaj i kava troše kalorije: Popijte šlicu čaja i u jednom satu možete potrošiti 10% više kalorija nego inače. Jedno istraživanje pokazalo je da 3 šalice čaja na dan povećavaju broj sagorenih kalorija u 24 sata sa 2280 na 2360. Kratko rečeno, šalica čaja "potrošila" je oko 25 kalorija. Istražitelji tvrde da čaj aktivira BAT signal. Važno je napomenuti da čaj mora biti bez mlijeka jer ono potpuno uništava djelovanja čaja. Kava je također prijatelj mršavljenju. Popijte dvije šalice i u par sati metabolizam će raditi za 10% brže. Svakom šalicom kave potrošite 17 kalorija više. Kako šalica crne kave ima samo 2 kalorije, znači da smo u deficitu 15 kalorija po šalici.

6. Jedite rajčicu prije svakog obroka: Želite povrće za gubitak težine s protuupalnim svojstvima? Rajčica rješava obje kategorije. Ako uzmete oko četvrtine šalice paradajz sosa dnevno, postižete poboljšanje funkcije arterija u roku od 15 dana - učinak koji se pripisuje i protuupalnim i antioksidacijskim svojstvima. Rajčica je toliko protuupalna da su ekstrakti rajčice ispitani kao potencijalna zamjena za aspirin kao sredstvo za razrjeđivanje krvi. U međuvremenu, žene od kojih se tražilo da jedu jednu veliku zrelu rajčicu prije ručka svaki dan tijekom mjesec dana, izgubile su dva kilograma, a osim toga poboljšala se razina šećera u krvi, kolesterol i trigliceridi (vrsta masnog lipida koja se nalazi u vašoj krvi). Rajčica je 95 posto vode, tako da učinkovito punite dio želuca sa samo 15-ak kalorija neposredno prije obroka.

7. Jedite orašaste plodove: Oni imaju jako puno kalorija, ali su također jedna od nekoliko namirnica koja produžuje život. Ne samo da usporavaju proces starenja već smanjuju rizik od srčanih bolesti, raka, dijabetesa i infekcija. Baš kao i zobena kaša, orašasti plodovi imaju negativne kalorije. Ljudi koji su ih jeli za međuobrok prijepodne pojeli su manje za ručak, ali i za večeru. Bez obzira na visok broj kalorija u njima, ljudi koji su ih jeli kao užinu nisu dobili niti jednu kilu.

8. Crni kumin kao začin: Crni kumin - poznat i kao pitoma crnika je cvjetna biljka, ali nema veze s klasičnim kuminom. Ovaj začin potiče iz indijske kuhinje, a ima medicinske učinke. Tek u zadnjih 50 godina ušao je u fokus mnogih istraživanja, a rezultati su zaista nevjerojatni. Istraživanje je pokazalo da su žene u menopauzi koje su uzimale gram po danu praha crnog kumina smanjile razinu kolesterola za 27% u samo dva mjeseca. Također, žličica ovog praha dnevno smanjuje indeks tjelesne mase. Rijetko se koristi jer je dosta skup, pa ga se miješa s paprom i konzumira na taj način.

9. Ocat sagorijeva masti: Svaka stanica u našem tijelu je kao obnovljiva baterija: puni se hranom i suncem. Što se dogodi kada se obnavlja, a prazna je? Počinje koristiti zalihe masti. Tijelu je potrebno da pomakne "okidač" sa skupljanja na trošenje masti, i to je posao enzima adenozina monofosfata - drugi naziv je kontrolor masti. Kada ga aktiviramo, naše tijelo sagorijeva više masti. Jedan način za to je konzumiranje octa. Tri mjeseca jedna grupa ljudi je svaki dan uzimala veliku žlicu octa i izgubili su pola kilograma, a druga grupa uzimala je dvije žlice i izgubili su 2.2 kilograma. Možda ne zvuči kao veliki rezultat, ali treba uzeti u obzir da su njihove prehrambene navike ostale iste kao prije. Izgubili su nekoliko centimetara u struku, a to dokazuje da ocat sagorijeva salo na trbuhu.Upozorili su samo da ga nikada ne uzimate samostalno jer može uzrokovati štucanje. Stavite ga u salatu.

10. Krumpir nije neprijatelj dijete: Iako mnogi odmah izbace krumpir i ugljikohidrate kada krenut mršavjeti, rade krivo. Krumpir, ali naravno onaj kuhani, jako je zasitan i vrlo brzo nakon što ga pojedete osjećat ćete se sito.

11. Svakodnevna je aktivnost važnija od strogih režima treninga: Vježbanje je dobro za vas, ali ne i za mršavljenje. Malo punija osoba koja se bavila aktivnostima umjerenog intenziteta poput biciklizma ili brzog hodanja potrošila bi oko 350 kalorija u sat vremena. Stručnjaci tvrde da puno bolje i više trošimo svakodnevnim aktivnostima - hodanje umjesto javnog prijevoza, stajanje, čišćenje, pričanje. Korištenje običnih stepenica umjesto pokretnih, kuhanje, smijanje. Kažu da takve aktivnosti troše barem pet puta više kalorija dnevno od prosječnog programa vježbanja. Zbog toga neki ljudi mogu jesti i jesti, a ne težiti. Jednostavno ustaju i kreću se više u svakodnevnom životu.

12. Vaga vam treba biti prijatelj: Stručnjaci kažu da zaboravimo sve one uređaju za mjerenje i brojanje kalorija - vaga je jedina iskrena. Vaganjem dobivamo najbolje rezultate našeg putovanja skidanja kilograma. Ima još jedna činjenica koje će razočarati mnoge... Seks se ne računa. S obzirom da u prosjeku traje oko 6 minuta, potrošimo 20-tak kalorija što je samo 5 više nego kada ležimo i gledamo televiziju.

