Tata u videu poljubio sina (5) u usta, a 'trolovi' ga napali: 'Dečki moraju biti dečki!'

“Daj mi poljubac...,” kaže Britanac Tom Leeds u TikTok isječku svom petogodišnjem sinu Romanu kojeg drži na rukama, nakon čega se tata i dječak poljube u usta. Iako je Leeds video s poljupcem snimio kao odgovor na kompliment jednog pratitelja o njegovim i djetetovim 'predivnim plavim očima', odmah nakon te puse oči su pale u drugi plan; a Tiktokeri su se koncentrirali na to je li poljubac roditelja i djeteta u usta 'normalan' ili ne, te je li takvo ljubljenje djece higijenski prihvatljivo. “Divni ste oboje, ali nemojte ga ljubiti u usta...”, brzo je Leedsa prekorila pratiteljica u komentarima. “To je muško pravilo; dječake se ne ljubi u usta!”, napisao je jedan korisnik, tobože braneći djetetovu 'muškost'; i nije jedini na platformi pomislio da je to potrebno. “Muškarci trebaju biti muškarci, a dječaci trebaju odrasti u muškarce. Često roditelji kažu da će dijete ljubiti u usta sve dok ono to dopušta, no tako mu zapravo nameću ono što oni žele", napisao je drugi pratitelj.

"Dječak ili djevojčica, nebitno je, djecu se ne ljubi u usta iz higijenskih razloga, da im se ne prenesu bakterije", komentirala je jedna pratiteljica, a onda je dodala i svoju tvrdnju bez pokrića: "Znate li da, ako u ustima imate karijes, ljubljenjem djeteta u usta možete i njega učiniti osjetljivijim na kvarenje zubi?" Ipak, svi ti negativni komentari i upozorenja 'brižnih' Tiktokera Leedsa nisu previše uzrujali; pa je 'trolovima' kratko odgovorio da 'oni njega mogu poljubiti tamo gdje sunce ne sja...'

“Svog ću petogodišnjeg sina ljubiti u usta dokle god to budem smatrao prikladnim i dokle god mi on to bude dopuštao”, poručio je nježni otac. "Volim ga najviše na svijetu, on je moj najbolji prijatelj...", nastavio je Leeds. “Jednog dana on, naravno, više neće htjeti poljubac u usta, kao što će vjerojatno doći i dan kad više neće htjeti ni imati previše posla sa mnom!", dodao je i zaključio kako će zbog svega toga za sada ipak sa svojim sinom nastaviti izmjenjivati nježnosti i poljupce.

A budući da ni to nije zaustavilo komentare, 'hejtere' je prepustio malenom Romanu. Dječak je tako u drugom isječku svima koji su burno reagirali na njegov i očev poljubac, a posebno onima koji tvrdili i da će mu tata tako prenijeti karijes, jednostavno poručio da - ne pričaju gluposti. “Ne budite blesavi...”, savjetovao je dječak kritičarima uz smijeh. “On je dijete puno ljubavi”, napisao je Leeds o svom sinu, dodavši: "A takav ne bi bio da ga mi ne odgajamo s ljubavlju", prenosi NY Post.

Otac snimio sinovu reakciju kad je otkrio svoju sjenu, a Tiktokeri komentirali: 'Jadno dijete...'