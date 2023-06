Kvari li vam se mlijeko brzo? Moguće je da radite jednu od ovih grešaka

Ako pitate ljude gdje im stoji mlijeko u frižideru, vjerojatno ćete dobiti isti odgovor – u vratima. Ali, prema riječima stručnjaka za sigurnost hrane Tesse Clark, to je najgore mjesto u frižideru za skladištenje mlijeka, piše Mirror. “Rok trajanja mlijeka se može produžiti ako ga pravilno skladištite. Ovo smanjuje otpad, ali i osigurava da ne morate toliko često kupovati svježe mlijeko”, rekla je.

Ona savjetuje ljudima da ne drže mlijeko ili bilo koji drugi mliječni proizvod u vratima frižidera jer su oni najdalje od rashladnog sustava. Pozvala je kupce da drže sve mliječne proizvode pohranjene u stražnjem dijelu hladnjaka gdje je temperatura najniža, osiguravajući da će mlijeko imati maksimalan rok trajanja. Tessa je dalje objasnila da, iako se mlijeko doista može zamrznuti, boce bi trebale biti pune samo do tri četvrtine kako bi imalo dovoljno prostora za širenje nakon što se nađe u zamrzivaču.

VEZANI ČLANCI:

Mlijeko može zadržati svoju kvalitetu do pet dana duže od roka trajanja otisnutog na ambalaži. Ovisno o količini masti u njemu. Mlijeko s niskim postotkom masti može prekoračiti rok trajanja za sedam do 10 dana, dok masnije mlijeko može trajati od pet do sedam dana. Pokvareno mlijeko prepoznat ćete po grudicama i kiselkastom mirisu. Sirovo nepasterizirano mlijeko ni pod kojim okolnostima nije sigurno za korištenje nakon isteka roka trajanja.

Kupce se potiče i da umjesto praćenja datuma roka valjanosti, dobro pomirišu svoje boce. U izjavi, Catherine David, direktorica suradnje i promjena u WRAP-u, rekla je: "Mlijeko je treća namirnica koja se najčešće baca u kući iza krumpira i kruha, s oko 232 litre izlivene u odvod svake godine, vrijedno 313 milijuna eura. Glavni razlog je ne pijenje prije isteka roka trajanja."

Želite peći kolač, ali nemate mlijeko? Nema problema, postoji nekoliko namirnica koje možete koristiti umjesto njega!