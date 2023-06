Mladenka s vjenčanja izbacila djeverušu i podijelila mišljenja: 'Haljina joj je bila nepristojna!'

Žena koja se nedavno udala kaže da je izbacila jednu od svojih djeveruša s vjenčanja nakon što se pojavila u "vrlo uskoj, haljini koja je puno toga otkrivala", što nije bilo u skladu s njezinim željama. 27-godišnja mladenka, koja je odrasla s "vrlo strogim i tradicionalnim" rođacima, tražila je od svojih djeveruša da nose bilo koji stil haljine u kojem se osjećaju ugodno, samo da je boje breskve i skroman, kako ne bi uvrijediti njezinu širu obitelj, piše Mirror.

Iako priznaje da se ona i njezini roditelji ne slažu uvijek s mišljenjima svoje obitelji o nekim stvarima i stavovima, nova mladenka obično šuti kako bi održala mir i ostala puna poštovanja prema starijima. Za jednu od njezinih djeveruša, Avu, kažu da je "vrlo strastvena feministica", a mladenka je otprije znala da se ona neće složiti s nekim stavovima njezine obitelji.

VEZANI ČLANCI:

No, njezini su strahovi nestali kad ju je Ava, koju poznaje još s fakulteta, uvjerila da neće ništa reći i da je tu samo kao prijateljica koja će joj pružiti podršku. Nažalost, sve je ipak pošlo po krivu na vjenčanju, nakon što je Ava ušla odjevena u nešto za što je znala da će uvrijediti mladenkinu rodbinu. Obraćajući se Redditu, mladenka je napisala: "Ava je rekla da će svoju haljinu šivati po narudžbi i nikada mi nije pokazala sliku jer je bila u izradi. Na vjenčanje je došla u vrlo uskoj haljini boje breskve koja je puno toga otkrivala. Moja je svekrva rekla da će se ona pozabaviti s tim i izbacila ju je. Ava je rekla da je haljina njezin način izražavanja. Više ne razgovara sa mnom, ali zaista ne mislim da sam u krivu."

Zatim je pojasnila da je nazvala Avinu haljinu otkrivajućom jer je bila uska mini haljina bez rukava. "I sama nosim usku odjeću sličnu onoj koju je nosila ona, ali mislim da to nije prikladno za vjenčanje, pogotovo jer sam na svom vjenčanju zbog svoje šire obitelji tražila da nosimo skromnu odjeću", nastavila je.

Mišljenja o svađi bila su podijeljena. Dok su neki smatrali da je Ava doista trebala odabrati bolji trenutak da se "izrazi", drugi su istaknuli da je mladenka trebala unaprijed odrediti određeni stil odijevanja. Jedan korisnik Reddita savjetovao je: "Zamolila si je da nešto ne učini, ona je to ipak učinila i napravila malu sporednu predstavu na dan koji bi trebao biti posvećen tebi i tvom novom mužu. Razumijem da se možda ne slaže s tvojom religioznom proširenom obitelji. Shvaćam da svoju modu smatra svojim načinom 'izražavanja', ali za to postoji vrijeme i mjesto, a to nije bilo jedno od njih. Ako nije mogla poštovati vaše želje i vaše upute za događaj, nije uopće trebala doći. A da vam je stvarno bila prijateljica, shvatila bi sve te stvari."

Zauzevši drugačiji stav, drugi je komentirao: "Dala si djeverušama pravila oko stila haljine, nisi ju zamolila da ju opiše ili pošalje slike, a kladim se da nisi ni platila za to. I od nje očekuješ da slijedi tradiciju s kojom se ti ne slažeš, tvoji se roditelji ne slažu, a tvoj partner i njegova obitelj se također ne slažu."

Snimka svadbe: 'Svekrva je došla u vjenčanici, trebala sam tada shvatiti da slijedi i razvod'