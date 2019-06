'Želim priznati suprugi da sam gay i da sam je prevario s vlastitim bratom'

Moja supruga ima 27 godina, a ja 29. Vjenčani smo tri godine, no više nisam zainteresiran za seksualni život s njom - započinje muškarac koji se požalio kolumnistici Deidre na portalu The Sun.

- Njezin brat je gay i ima 32 godine. Idemo zajedno u teretanu, te ga često puta uhvatim kako me promatra u svlačionici. Nakon nekog vremena mi je poslao poruku da sam mu se oduvijek sviđao. Istu večer smo imali seks u njegovoj kući i obojica smo uživali. Želim ostaviti svoju suprugu, no kako da joj kažem da je razlog tome njezin brat? To bi uništilo i nju i čitavu obitelj - nastavio je.

- Odmah se prestanite viđati s njezinim bratom. Recite mu da trebate vremena dok razmislite o svojoj budućnosti. Jeste li uistinu zaljubljeni u njega ili je samo doveo latentne gay osjećaje na površinu? - kazala je Deidre.

