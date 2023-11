Želi se pretvoriti u mačku: ‘Svoju prvu tjelesnu modifikaciju sam imala s 11 godina’

Talijanka Chiara Dell'Abate (22) je primila nevjerojatnih 20 tjelesnih modifikacija kako bi mogla ostvariti svoj san o transformaciji u mačku, kao što se vidi u videima koji skupljaju milijune pregleda na TikToku. Unatoč tome što su je hejteri označili kao "psihotičnu" i "čudnu", žena mačka tvrdi da se sasvim dobro snalazi sa svojim načinom života, piše NY Post.

“Razmišljam da bih bila prilično cool žena s mačkama", rekla je Chiara koja se na internetu zove Aydin Mod. Njezina transformacija s tjelesnim modifikacijama počela je s 11 godina, kada je dobila svoj prvi piercing i rastezanje uha.

Pet godina kasnije, Aydin Mod imala je više od 72 piercinga poput ljudske igle iz "Hellraisera". Sada ima preko 20 modifikacija tijela, uključujući bušene nosnice, piercing gornje usne od 0,8 cm i piercing na unutrašnjim usnama od 1,6 cm. U jednom od njezinih videozapisa na TikToku s više od 65 milijuna pregleda, može se vidjeti kako svojim razdvojenim jezikom provlači kroz dvije rupe iznad usana.

Iako je i to bilo dovoljno ekstremno, podvrgnula se i blefaroplastici - estetskoj operaciji uklanjanja viška kože ili masnoće s kapaka - i ima deset subdermalnih implantata na obje ruke. Kako bi zaokružila svoj nezemaljski izgled, opremila se s četiri roga, šest genitalnih perli, tetovažama očnih jabučica i uklonila je bradavice. "Ludo je vidjeti koliko se ljudsko tijelo može promijeniti i što zapravo možete postići modifikacijama tijela", rekla je Chiara, koji sada planira postati ljudski mačić.

Tvrdi da je bila inspirirana nakon što su je ljudi usporedili s mačkom iako nikada nije planirala izgledati kao takva. “Mislim da je za mene prikladnije postati dama mačka jer zapravo ne želim izgledati kao lik iz crtića. Oduvijek sam voljela mačke i mislim da ću izgledati jako hrabro i žestoko kao dama mačka s pravim modifikacijama tijela", ispričala je.

Iako Talijanka već ima modne modele poput mačaka - osobito njezine šiljate uši, trajnu olovku za oči, implantate za čelo i nokte nalik kandžama - ona ima mnogo toga što treba učiniti prije nego što njezina transformacija završi. "Da bih postigla potpun mačji izgled, trebat će mi podizanje mačjih očiju ili kantoplastika - operacija za dobivanje izduženijih i prirodno bademastih očiju - preoblikovanje zuba, rezanje gornje usne, više punila. Stavit ću nešto što se zove transdermalno, što je poput ogromnog mikrodermala za pričvršćivanje repa i definitivno više tetovaža", dodala je.

Ove izmjene inspirirane mačkom su povrh ostalih planiranih dodataka serijskog modifikatora tijela, koji uključuju operaciju grudi i više tetovaža. Također planira skalpelom zarezati prorez u svoj septum. Iako se stalno odlaženje pod nož može činiti bolnim, Chiara kaže da je “više-manje navikla na to”. “Bilo koje vrste zahvata jako bole, ali bol je privremena i nije mi velika stvar”, objasnila je.

No, jedinstveni izgled učinio ju je magnetom za hejtere. “Bog nam pomogao svima,” komentirao je jedan kritičar na TikTok video Chiare kako gura svoj račvasti jezik kroz piercing na usnama. "Imam toliko pitanja... Ni na jedno zapravo ne želim odgovor", našalio se drugi. Treći se pitao: "Kada je tvoj život krenuo po zlu? Što se dogodi u nečijoj glavi da pomisli da je to dobra ideja??" "Iskreno sam znatiželjan.. kako to nije jednostavno neugodno?" Drugi je kritizirao: “Postoji ogromna razlika između samomodifikacije i sakaćenja. Pretvorila se u čudovište.”

Međutim, ona tvrdi da nisu sve povratne informacije negativne. "Uglavnom primam puno ljubaznosti", inzistirala je. “Ljudi mi pišu o tome koliko ih inspiriram da budu slobodni i da su promijenili svoje poglede na izgled i ljepotu.” U konačnici, Chiara vidi svoje modifikacije kao oblik “samoizražavanja” koji nije ukorijenjen u percepciji drugih "Kroz modifikacije se osjećam slobodnom ostati vjerna sebi, bez obzira na to što ljudi misle. Zbog njih se osjećam dobro, a to je ono što je važno", izjavila je.

