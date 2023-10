Zatražila je razvod braka nakon što je otkrila poruku od jedne riječi na suprugovom mobitelu

Kada ste u braku, posljednja stvar koju ste mislili da ćete raditi je njuškati po mobitelu vašeg partnera dok je izvan sobe, ali jedna je žena učinila upravo to - i to je okončalo njezin brak. Nije znala da njezin muž za nju ima 'nadimak' koji je koristio u društvu svojih prijatelja, a slobodno se može reći da je to nije nimalo impresioniralo. Kad je shvatila što on zapravo misli o njoj, to je rezultiralo time da ga je napustila, prenosi Mirror.

Priznala je da je došlo do promjene u njihovom odnosu otkako im se rodio sin, a ona mu je i dalje opraštala što nikada nema vremena za njih jer je bio 'glavni hranitelj' u obitelji. Imao je četvrtke navečer samo za sebe da ide i bavi se sportom, kao i 'ručkove petkom, koji su se uvijek pretvarali u pića petkom navečer, jer su to bile prilike za umrežavanje', a ona nikada nije imala problema ni s čim od toga.

Međutim, nije joj volio govoriti svoje planove. Žena je tada otkrila da je muž osmislio nadimak za nju – 'OKSMS' (ona koju se mora slušati), unatoč tome što mu je dopuštala da radi što god želi - i to je završilo razvodom. Taj ju je nadimak toliko uzrujao da je napustila njihov dom i tvrdila da 'zaslužuje bolje'.

Rekla je: 'Bi li došao kući na vrijeme za večeru? Mogu li rezervirati šišanje u subotu ujutro? Je li pio sa svojim prijateljima s posla? Tko bi znao - jer mi je sigurno odbio reći. Tvrdio je nije morao. Bila je to čudna promjena u našem braku koju nisam očekivala – ova tvrdoglava nevoljkost da nam kaže kada će on sudjelovati u našim životima'.

Tvrdi je da je to smetalo njihovom braku, kao što je napisala u anonimnoj objavi na Mamamia. Kako je on bio nezainteresiran za sudjelovanje u njihovom obiteljskom životu i braku, dodala je: 'Svađali smo se oko toga; samo sam trebala nešto od njega da pokaže da smo napravili razliku'.

Jednog petka ujutro, njezin je suprug bio pod tušem kad mu se telefon oglasio, pa ga je provjerila i naišla na poruke između njegovih prijatelja iz sportskog kluba. Žena je dalje objasnila: 'Bila je to grupa između njegovih kolega iz sportskog kluba gdje su raspravljali o tome kada će se ponovno družiti, nakon velike proslova koju su organizirali nakon utakmice prethodne noći'.

Međutim, zbunio ju je njegov odgovor. Odgovorio je: 'Nemoj misliti da ću moći večeras. OKSMS će reći ne', a ona se prisjetila: 'Bila sam zbunjena – što je 'OKSMS' značio? Vjerojatno je aludirao na mene, ali što je to značilo ? I također – nije me pitao za tu večer, pa sam bila ljuta što je mene okrivio'. Odlučila se suočiti s njim i pitati ga što to znači, pa je otišla u kupaonicu s njegovim telefonom. 'Nije bio ljut što sam mu pogledala u mobitel. Bio je potpuno ravnodušan što mi je morao objasniti poruku', a njegov odgovor ostavio ju je povrijedio jer je ležerno otkrio da to znači: Ona koju se mora slušati'.

'Nije bila stvar u tome da me posluša ili tražiti moje dopuštenje, kako se često žalio. To se ne zove 'tražiti dopuštenje' kao da je on tinejdžer, a ja sam mu majka. Uzela sam svoje dijete i ostavila muža sljedeći tjedan', priznala je. Izjavila je da je zaslužuje bolje, no neki smatraju da su njezini postupci smiješni. Dok su je drugi uvjeravali da je učinila pravu stvar što je otišla i rekli: 'Zaslužila si bolje i sretna sam što si imala hrabrosti otići', dok je druga dodala: 'Bravo za tebe, zvuči kao mudar potez'.

