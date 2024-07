Zašto vam pas stalno liže stopala? Postoji nekoliko razloga

Kod štenaca lizanje ima ključnu ulogu u razvoju. Majke pasa svoje štence ližu kako bi ih očistile, pomogle im da prodišu i potaknu probavu, a psići će ih zauzvrat lizati kako bi pokazali zahvalnost. Kako odrastaju, nastavljaju lizati ljude, a tako pokazuju privrženost, traže pažnju i pozdravljaju. Ako vam pas stalno liže stopala, to je zato što mu se sviđa znojni i slani okus i želi vašu pažnju, kaže veterinar Gary Richter za Reader's Digest.

'Kad vam počne lizati prste ili stopala, velika je vjerojatnost da ćete se nasmijati ili na njega naljutiti jer ne želite da to radi, ali psima to ne smeta, jer čak i ako vičete, oni su svoj naum ostvarili... Dobili su vašu pažnju.' Baš zato će to nastaviti raditi jer kad počnu lizati, znaju da nakon toga slijedi interakcija. Vide to kao igru.

Osim toga, tako se umiruju, ako su nervozni, pokazuju vam ljubav i žele iz mirisa otkriti što je njihov vlasnik radio.

Je li u redu dopustiti psu da vam liže stopala?

Pod predpostavkom da redovito perete svoja stopala, uglavnom je u redu da im to dopustite. Pazite da ih se ne dočepaju ako ste ih mazali kremom, jer neke kreme mogu biti opasne za pse ili ako imate otvorenu ranu.

Kako naučiti psa da prestane lizati stopala?

Prvi način je vrlo lagan, a to je da uvijek nosite čarape ili u trenutcima kad znate da bi vam mogao početi lizati stopala, obujete čarape. Drugi način je da im date igračkicu na koju će prebaciti fokus i ostaviti vaša stopala na miru! Na kraju, možete psa jednostavno – ignorirati. Jer, zapamtite, čim dobiju reakciju od vas, bila ona smijeh ili vikanje, nastavit će to raditi. Ali onda kad shvate da vi ne reagirate i ne „nagrađujete“ njihovo ponašanje, vjerojatnost je veća da će nakon nekog vremena prestati.

Ako se nikako ne možete riješiti ove navike vašeg četveronožnog prijatelja, možete se konzultirati s veterinarom, jer prekomjerno lizanje može biti i znak nekih bolesti.

