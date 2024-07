Udomila je muževog psa iza njegovih leđa: 'To je najbolja odluka koju sam donijela'

Jedna žena podijelila kako je njezin 30-godišnji suprug prije tri mjeseca doveo kući psa, iako mu je rekla da to ne čini zbog njihovih dvoje male djece. Bojala se da će na kraju ona biti ta koja će se brinuti o psu, jer je većina odgovornosti za brigu o njihovom petogodišnjem i šestomjesečnom djetetu već bila na njoj. Nažalost, upravo se to i dogodilo, piše Mirror.

Na Redditu je napisala: ‘Imamo dvije kćeri zajedno. Kad se naša najstarija rodila, moj muž nikad nije mijenjao pelene. Ako bi znao da se vraćam kući za manje od nekoliko sati, ostavio bi našu kćer da sjedi u prljavoj peleni dok ne dođem kući da je presvučem. To se nastavilo sve dok nije počela dobivati ​​jak pelenski osip i tek tada je počeo pomagati. Znala sam da će se isto dogoditi s psom’.

Iako je voljela psa, postalo je preteško brinuti se za njega uz dvoje male djece, muža i vođenje kućanstva. Kap koja je prelila čašu bila je kada se neodgojeni pas počeo ponašati nepristojno po kući i ugrizao njihovu petogodišnju kćer, koja mu je svesrdno vjerovala. Rekla je: ‘Moje kćeri i ja smo voljele psa, ali problem je nastao kada sam preuzela previše obveza. Kada god bih zatražila pomoć u kućnim poslovima, moj muž bi se potpuno povukao. Pas još nije bio istreniran, pa sam počela skupljati njegov nered kad god bih ga vidjela, što je dovelo do toga da je moj muž smatrao da je to isključivo moj posao’.

‘Čak bi sjedio u sobi s psećim izmetom na podu i pravio se da ga ne vidi dok ja ne bih ušla. Bez djece, ovo bi me ljutilo, ali s djecom je bilo još gore. Naša petogodišnjakinja je jednom stala u pseći izmet i popela se na naš svijetli kauč. Dolazila bih kući s posla i morala bih se brinuti za dvoje djece i psa. Brzo sam se iscrpila i došla do točke sloma zbog dodavanja još jedne obveze’, dodaje.

‘Kada sam jednom slagala rublje u blagovaonici, iznenada sam imala loš predosjećaj. Ušla sam u dnevnu sobu i vidjela svoju kćer s licem blizu psa dok je on pokazivao zube’, prisjeća se, ‘Provalio je u koš za smeće i uzeo hranu. Sve to vrijeme, moj suprug je sjedio u istoj sobi i gledao TV, potpuno nesvjestan što se događa oko njega’.

Rekla je: ‘Pokušala sam objasniti svojoj kćeri da se životinji ne može uvijek vjerovati, bez obzira na sve. Ima samo pet godina pa je ne krivim, ali to je bio jedan od mojih najvećih strahova vezanih uz životinju. Moj muž je rekao da se ništa nije dogodilo i da ne pretjerujem, te da je pas dobar. Tada sam znala da pas mora otići. Ne zbog nečega što je on napravio, već zato što naši ukućani nisu mogli nositi se s njim. Mnogo smo se svađali oko davanja psa na udomljavanje, ali on je odbio. Rekao je da ću slomiti srce našoj kćeri ako dam psa i da mi nikad neće oprostiti’.

Ubrzo nakon toga, rekla je kćeri da se oprosti od psa jer će živjeti kod jednog od njezinih prijatelja koji mu može pružiti bolji dom. Kaže da je njezina kći plakala samo 10 minuta prije nego što je bila uzbuđena što će svojoj baki ispričati sve o Peeperovom novom domu. Međutim, njezin suprug je imao drugačiju reakciju kada se kasnije tog dana vratio kući. Dodala je: ‘Kada je moj muž došao kući, potpuno je izgubio kontrolu. Plakao je, što se rijetko događa. Nakon svađe, počeo me potpuno ignorirati’.

‘Nekoliko dana kasnije, moja kći, koja nije ni spomenula Peepera otkako je pas otišao, prišla mi je plačući i rekla da sam bezosjećajna i hladna. Nikad prije nisam čula da koristi riječ 'bezosjećajna'. Znam da sam trebala dati mužu priliku da se oprosti, ali da sam mu rekla, pas bi još uvijek bio u našoj kući’, rekla je.

Većina korisnika Reddita složila se da je bila u pravu što je dala psa na udomljavanje, dok su neki sugerirali da bi se trebala i razvesti od supruga. Jedan korisnik je rekao: ‘Sada pošaljite i muža na udomljavanje’. Drugi je dodao: ‘Učinili ste pravu stvar. Sada podnesite zahtjev za razvod’. Treći korisnik je rekao: ‘Udomila bih muža prije psa’.

