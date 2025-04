Radite li i vi ovo kada perete zube? Liječnica upozorila da to može dovesti do opasnog srčanog problema

Oralna higijena igra ključnu ulogu u očuvanju cjelokupnog zdravlja. Redovito i pravilno održavanje čistoće usne šupljine sprječava razvoj ozbiljnih problema poput karijesa, bolesti desni, pa čak i određenih sistemskih bolesti. Dr. Kelcey Loveland iz tvrtke Celebrate Dental & Braces u Las Vegasu izdala je oštro upozorenje o sve popularnijoj praksi struganja jezika, piše New York Post.

"Ono što mnogi ne razumiju jest da strugač za jezik može napraviti male, nevidljive rezove u tkivu jezika i tako omogućiti bakterijama izravan pristup krvotoku", objasnila je. Za nekoga s problemom srčanog zaliska, to bi potencijalno moglo dovesti do endokarditisa, koji ima stopu smrtnosti između 15 do 30 posto. "Pacijenti s problemima sa srčanim zaliscima trebali bi biti posebno oprezni u vezi s alatima za oralnu njegu koji bi mogli unijeti bakterije u krvotok“, rekla je Loveland.

Ovi alati predstavljaju slične rizike za ljude s abnormalnim srčanim zaliscima, srčanim stimulatorima ili drugim intravaskularnim uređajima. Porast Google pretraživanja za čak 54,6 posto u posljednjih pet godina doveo je do toga da je struganje jezika postalo pravi hit na društvenim mrežama.

Agresivno struganje jezika zapravo može narušiti oralno zdravlje. Bolnica Prince Charles u Australiji zabilježila je pacijente koji su razvili ozbiljne infekcije ubrzo nakon što su počeli redovito strugati jezik. Zdravstveni stručnjaci sa Sveučilišta u Kaliforniji (UCLA) upozorili su da četkanje ili struganje jezika nepovoljno utječe na brojnost i raznolikost oralnog mikrobioma, što zauzvrat može dovesti do hipertenzije.

Loveland je objasnila da strugači jezika također mogu stvoriti lažni osjećaj sigurnosti jer bi ljudi mogli pomisliti da su njihovi problemi s lošim zadahom riješeni, dok pravi uzrok može biti bolest desni, karijesi ili čak probavni poremećaji. "Ti problemi zahtijevaju profesionalnu procjenu i liječenje, a ne samo maskiranje simptoma strugačem za jezik. Ako loš zadah potraje, radije razmislite o savjetovanju sa stomatologom radije nego o samoliječenju strugačem za jezik", upozorila je liječnica.

No, neki stručnjaci ipak hvale strugač. "Struganje jezika može učiniti bolji posao u uklanjanju plaka i bakterija s površine jezika. Četkanje je u redu, ali razmislite o tome na ovaj način: ako je vaš tepih prljav i vi ga izribate, prljavština će se ugnijezditi. Ali ako je sastružete, odmah će otići s površine", rekla je Tenika Patterson, stomatološka higijeničarka klinike Cleveland.

GALERIJA: Želite blistav osmijeh bez skupih tretmana? Isprobajte ovih 5 prirodnih trikova za izbjeljivanje zubi kod kuće

Neka istraživanja također su sugerirala da je struganje jezika izuzetno učinkovito u uklanjanju lošeg zadaha i smanjenju broja bakterija, potencijalno čak i više od četkanja. Ipak, Loveland je mišljenja da bi najsigurniji način čišćenja jezika mogao biti staromodan način.

"Za one koji su zabrinuti za zdravlje jezika, nježno četkanje jezika četkicom za zube nakon što ste završili s čišćenjem zuba osigurava odgovarajuće čišćenje bez rizika povezanih sa struganjem", objasnila je. Dodala je da to puno sigurnije od krutog strugača jer je manja vjerojatnost da će mekše čekinje izazvati traumu na osjetljivim tkivima, ali ipak uklanjaju čestice hrane i mrtve stanice koje mogu pridonijeti lošem zadahu.