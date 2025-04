Bitno je gdje rastu: Ovo su najčešće greške koje ljudi rade prilikom sadnje ruža

Mnogima su ruže omiljen izbor kada je u pitanju uređenje vrta. Njihova raskošna ljepota, bogat miris i simbolika čine ih neodoljivim dodatkom svakom dvorištu. Bez obzira na to radi li se o klasičnim crvenim ružama, nježnim ružičastima ili pak razigranim šarenim sortama, ruže unose dašak elegancije i romantike u vanjski prostor.

Ruže su izdržljive biljke, ali zahtijevaju specifične uvjete da bi uspijevale, pa je važno uzeti u obzir mnoge čimbenike prije nego što ih posadite. Bilo da sadite nove ruže ili premještate stari grm, mnogi vrtlari griješe ne uzimajući u obzir ključne čimbenike poput konkurencije, izloženosti i sunčeve svjetlosti, piše Daily Express.

Liam Beddall, viši konzultant za ruže u tvrtki David Austin Roses, podijelio je stručne savjete o pronalaženju "savršenog mjesta" za vaše ruže i izbjegavanju uobičajenih pogrešaka koje mogu usporiti njihov rast. Jedno od prvih pitanja koje mnogi vrtlari postavljaju jest je li u redu saditi nove ruže u staru gredicu, a Beddall je odgovorio da je.

"Engleske ruže su izuzetno otporne, tako da možete posaditi nove ruže u staru gredicu. Međutim, ruže su biljke koje zahtijevaju mnogo hranjivih tvari, stoga preporučujemo da uklonite što je više moguće starog tla i zamijenite ga s novim, poput vrtnog tla ili tla s dijela vrta na kojem prethodno nisu rasle ruže. Tako ćete osigurati da nova biljka dobije sve hranjive tvari potrebne za zdrav rast i bujan cvat", objasnio je.

Lokacija sadnje je važnija nego što mislite, a Beddall je naglasio da je jedna od najvećih pogrešaka vrtlara sadnja ruža preblizu drugim biljkama. "Što bliže posadite svoju ružu drugim biljkama, to je veća konkurencija za vlagu i sunčevu svjetlost. Za najbolje rezultate, posadite svoju ružu metar dalje od drugih biljaka i 60 centimetara od drugih ruža. Izbjegavajte saditi ružu ispod grane koja visi", savjetovao je stručnjak.

Česta pogreška je i odabir mjesta koje je previše izloženo jakim vjetrovima, a stručnjak je upozorio da jaki vjetrovi mogu uzrokovati da se baza ruže opusti u tlu. "To će dovesti do toga da se vaša ruža ljulja na vjetru, što će dovesti do toga da raste pod kutom i, u ekstremnim slučajevima, čak bi je moglo ubiti", rekao je Beddall. Da biste to popravili, predložio je učvršćivanje zemlje oko vaše ruže ili dodavanje kolčića, ako je potrebno, da bi se osiguralo da sve ostane na mjestu.

Sunčeva svjetlost je još jedan važan faktor za zdravlje ruža. "Većina ruža uspijeva na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Za najbolje rezultate preporučuje se najmanje četiri sata izravne sunčeve svjetlosti", objasnio je stručnjak. Čak i u manje idealnim uvjetima, poput zida okrenutog prema sjeveru, ruže i dalje mogu dobro funkcionirati sve dok imaju malo sunčeve svjetlosti tijekom dana.

