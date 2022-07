Stručnjaci upozoravaju na opasnost za kardiovaskularne bolesnike zbog velikih vrućina

Zaklada Hrvatska kuća srca nedavno je građanima skrenula pozornost na brojne opasnosti koje velike vrućine donose kardiovaskularnim bolesnicima, ali i zdravom dijelu stanovništva.

Kažu da jako visoke temperature povećavaju opasnost za zdravlje, krvne žile se šire pa dolazi do promjene krvnog tlaka, što može izazvati slabost i nesvjesticu. Zbog dehidracije smanjuje se i cirkulacijski volumen i krv postaje gušća, što može dovesti do zgrušavanja krvi ili tromboze. Znojenjem se pak gube tekućina i elektroliti, što može dovesti do iscrpljenosti i toplinskih grčeva. Kao posljedica prekomjernog izlaganja suncu, napominju, može nastati toplinski udar kad se uz jako crvenu i toplu kožu javljaju glavobolja, ubrzano lupanje srca, ubrzano disanje, visoka tjelesna temperatura i mučnina.

"Radi se o vrlo opasnom stanju i za zdrave osobe, a posebno za kronične bolesnike, djecu, osobe starije životne dobi, radnike koji rade na otvorenom. Ono što je također vrlo opasno za srce nagle su promjene temperatura, a iznimno je opasno na visokim temperaturama tražiti brzo osvježenje. Naime, prilikom naglog ulaska u hladno more ili rijeku može doći do naglog sužavanja krvnih žila srca, što može izazvati infarkt miokarda i dovesti do srčanog zastoja", upozorava Zaklada Hrvatska kuća srca te apelira na građane da pogledaju edukacijske videe o kardiopulmonalnom oživljavanju, kako bi mogli jednostavnim postupcima nekome spasiti život ako u blizini nema educiranog osoblja.

OŽIVLJAVANJE SAMO RUKAMA



– Važno je znati da se čak 80 % iznenadnih srčanih zastoja događa izvan bolnice, a s obzirom na to da znamo kako je u tim trenucima svaka sekunda važna, potrebno je da što više sugrađana prođe kroz edukaciju oživljavanja. Srčani zastoj je stanje u kojem srce prestaje pumpati krv. Tijelo ostaje bez opskrbe kisikom i hranjivim tvarima i za nekoliko minuta osoba umre. Jedini postupak kojim se to može spriječiti jest brzo pozivanje hitne medicinske pomoći i započinjanje oživljavanja. Rana reanimacija i neodložna defibrilacija (unutar 1-2 minute) pokazala se kao učinkovita mjera s visokim postotkom preživljavanja ugroženih osoba – naglasio je akademik Davor Miličić, upravitelj Zaklade Hrvatska kuća srca.

OŽIVLJAVANJE UMJETNIM DISANJEM I KORIŠTENJEM AVD-a

Zaklada Hrvatska kuća srca provodi projekt Oživi me od 2014. godine te se zalaže za uvođenje Nacionalnog programa u sklopu kojeg bi se edukacija postupka oživljavanja provodila u obrazovnim institucijama. Jednako tako bilo bi korisno da se poveća broj dostupnih defibrilatora (AVD uređaja) na javnim mjestima, kao i broj građana laika koji znaju njima upravljati jer se na taj način može spriječiti veliki broj smrti uslijed iznenadnog srčanog zastoja. Na koji način kardiovaskularni bolesnici, ali i svi zdravi građani, mogu jednostavnim postupcima umanjiti rizik za svoje zdravlje zbog velikih vrućina objasnila je dr. med Ivana Portolan Pajić, članica Upravnog odbora Zaklade Hrvatska kuća srca.

„U vrijeme velikih vrućina dovoljno je ne izlagati se vrućinama između 11 i 17 sati, piti dovoljnu količinu vode, izbjegavati alkohol i kofein te tjelesne napore, savjetovati se s liječnikom oko terapije lijekovima, konzumirati laganu hranu i obavezno koristiti zaštitni faktor, pokrivalo za glavu te laganu i prozračnu odjeću“, savjetuju iz Zaklade Hrvatska kuća srca.

