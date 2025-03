Zahra nije samo običan restoran, ona je i mali ambasador arapske kuhinje

U Novom Zagrebu, u naselju Dugave, nedavno je otvoren arapski restoran koji donosi autentične okuse Bliskog istoka. U restoranu Zahra (cvijet), glavni kuhar, Kurd iz Iraka Kamal Mawlood, kuha prema tradiciji svojih korijena, donoseći jela koja su istovremeno

ukorijenjena u prošlim vremenima i prilagođena modernom okusu. S naglaskom na svježe, lokalno nabavljene sastojke i recepte koji se prenose s generacije na generaciju, Zahra nudi raznovrsnu ponudu, od falafela, humusa, tabbouleha do mesnih specijaliteta poput kebaba i shawarme.

Ovaj restoran nije samo mjesto za jelo, već pravo kulinarsko putovanje kroz bogatstvo arapske kuhinje. Ljubiteljima gastronomije ova adresa nije nepoznata – gotovo deset godina ovdje se nalazio Ginger Sushi, jedan od prvih sushi barova u Zagrebu, koji su pokrenuli brat i sestra Zvonimir i Adriana Dobrović. Njihov sushi bar brzo je stekao reputaciju kultnog mjesta u ovom dijelu grada, a odluka da se koncept restorana promijeni i proširi na arapsku kuhinju rezultat je dugogodišnje ljubavi prema toj vrsti gastronomije.

27.02.2025., Zagreb- Restoran bliskoistocne hrane i sushi restoran Zahra. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

– Već neko vrijeme primjećujemo da se ukusi naših gostiju šire i da su sve spremniji isprobati nešto novo. Zagreb ima solidnu ponudu azijske i mediteranske kuhinje, ali arapska gastronomija još uvijek nije dovoljno istražena. Uvijek smo bili otvoreni za inovacije pa smo odlučili napraviti iskorak i ponuditi Zagrepčanima pravu autentičnu arapsku kuhinju, uz iskustvo koje će ih nakratko odvesti u svijet bliskoistočnih delicija – kažu Adriana i Zvonimir. Pripreme za otvorenje trajale su oko pola godine. Nije se samo radilo

na preuređenju prostora – jelovnik je bio ključni dio priče. Zahra nije zamišljena kao još jedan etnorestoran koji se oslanja na standardizirane recepte, već kao mjesto gdje se priprema autentična hrana, baš onako kako se kuha u domovima diljem arapskog svijeta.

– Jela smo razvijali u suradnji s kuharima iz različitih arapskih zemalja – od Libanona do Iraka. Bilo nam je važno da svako jelo zadrži izvorne začine, tehnike pripreme i autentičan okus. Tijekom priprema naša je kuhinja bila svojevrsni laboratorij – svaki recept prolazio je više testiranja, a naš krug prijatelja i poznanika, mnogi od njih iz arapskih zemalja, bio je prvi sudac kvalitete. Tek kada

su svi specijaliteti dobili pohvale i kada smo postigli onu savršenu ravnotežu okusa, odlučili smo ih uvrstiti na jelovnik – objašnjava Adriana.

27.02.2025., Zagreb- Restoran bliskoistocne hrane i sushi restoran Zahra. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Glavni kuhar je Kamal Mawlood iz Iraka, koji već godinama radi u Ginger sushiju, odlično govori hrvatski, a sad je i ostvario svoju veliku želju da Hrvatskoj što više približi kuhinju na kojoj je odrastao. Jedan od ključnih trenutaka koji je potvrdio ispravnost njihove odluke dogodio se na velikom cateringu za 500 uzvanika u zagrebačkom HNK. Uz već prepoznatljivi sushi, odlučili su poslužiti i neka arapska jela, očekujući znatiželjne, ali umjerene reakcije. No dogodilo se nešto neočekivano – arapski stol bio je glavna atrakcija večeri! – Na takvim događanjima sushi obično prvi nestane. No tog dana ljudi su prilazili arapskim specijalitetima s oduševljenjem. Mnogi su nam se kasnije javljali pitajući gdje mogu isprobati ta jela i kada ćemo ih uvrstiti u svoju stalnu ponudu. Tada smo znali – vrijeme je za Zahru – govori Adriana.

27.02.2025., Zagreb- Restoran bliskoistocne hrane i sushi restoran Zahra. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zahra nije restoran koji se oslanja samo na jednu nacionalnu kuhinju – ona je gastronomski most između različitih regija arapskog svijeta. Budući da arapska kultura obuhvaća više od 20 zemalja, svaka sa svojim specifičnim načinom pripreme hrane, Zahra je zamišljena kao mjesto na kojem se spajaju te raznolike kulinarske tradicije. Jelovnik je osmišljen tako da zadovolji i one koji su već

upoznati s arapskim specijalitetima, ali i one koji tek otkrivaju bogatstvo tih okusa. Zahra je već u prvim tjednima rada stekla bazu vjernih gostiju. Osim Zagrepčana koji žele isprobati nešto novo, restoran sve češće posjećuju i gosti iz arapskih zemalja. – Posebno nam je drago kada čujemo od arapskih gostiju da se kod nas osjećaju kao kod kuće. To nam je najveća potvrda da smo uspjeli prenijeti autentične okuse i duh arapske kuhinje u Zagreb – kaže Zvonimir.

27.02.2025., Zagreb- Restoran bliskoistocne hrane i sushi restoran Zahra. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Osim što možete uživati u hrani u restoranu, Zahra nudi i dostavu, omogućujući da se u bliskoistočnim delicijama uživa i kod kuće.

– Želimo da Zahra postane više od restorana – mjesto gdje se kultura susreće s gastronomijom, gdje ljudi dolaze ne samo jesti nego i učiti, upoznavati se s novim okusima i uživati u autentičnom iskustvu. Vjerujemo da smo stvorili nešto posebno i ra-

dujemo se svemu što dolazi – ističe Adriana Dobrović.

– Zahra? Eh, to ti je prava oaza arapskih okusa u Zagrebu! Kad sam prvi put pripremao hranu, mirisi su me odmah vratili u djetinjstvo – kao da sam opet u kući svoje majke na Bliskom istoku – govori Kamal Mawlood, glavni kuhar, pravi majstor. On je iz Iraka, ali Zagreb mu je već godinama dom. Donio je ovamo ne samo recepte svoje bake nego i cijelu priču o arapskoj kuhinji, onu

pravu – bez kompromisa. – Falafel u Zahri – to ti je poezija! Hrskav izvana, mekan iznutra, taman kako treba. Svaki zalogaj topi se u ustima. A znaš što je najbolje? Koristim isključivo svježe sastojke i začine koje sam miješam. To se odmah osjeti.

27.02.2025., Zagreb- Restoran bliskoistocne hrane i sushi restoran Zahra. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Humus... Ah, humus! Vjeruj mi, takav ne nađeš svaki dan. Omjeri su savršeni – kuhani slanutak, tahini, češnjak, limun i maslinovo ulje. Kremast je, bogat, a svaki zalogaj ima onaj lagani orašasti okus tahinija. I još kad po rubovima pladnja nađeš zatar, aromatični začin od timijana, sezama i sumaka – odmah znaš da je to originalna receptura – govori Kamal Mawlood dodajući kako Arapi i ljudi s Bliskog istoka, a u zadnje vrijeme i Hrvati, uvijek vole nešto svježe uz jelo. Zato on radi i tabbouleh – salatu od bulgura s puno peršina, mente, mladog luka i nara. Lagana, osvježavajuća, taman da zaokruži cijelu priču uz falafel i humus. Za one koji vole meso Zahra nudi sve što možeš zamisliti – shawarmu, bliskoistočni kebab, arapske sarmice u vinovoj lozi i kubbeh, pržene popečke od mljevenog mesa i bulgura.

27.02.2025., Zagreb- Restoran bliskoistocne hrane i sushi restoran Zahra. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

– Zahra nije samo restoran, ona je mali ambasador arapske kuhinje uZagrebu. Kad sjedneš tamo, osjećaš se kao doma – mirisi, okusi, glazba... Ja sam čovjek s pričom, uvijek spreman objasniti odakle koji recept dolazi i što se krije iza svakog začina. Ako želiš probati nešto autentično, nešto što miriše na dom i ljubav – onda ti je Zahra pravo mjesto – ističe Kamal Mawlood. Adriana i Zvonimir Dobrović, kada su odlučili otvoriti Ginger Sushi, nisu samo otvorili restoran – stvorili su gastronomsko iskustvo koje je bilo novo za zagrebačku publiku. – Imali smo dugu pripremu. Istraživali smo, učili od najboljih, a čak smo angažirali japanskog stručnjaka koji nam je pomogao opremiti kuhinju i razviti proceduru rada – prisjeća se Zvonimir.

27.02.2025., Zagreb- Restoran bliskoistocne hrane i sushi restoran Zahra. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iako su uspješno etablirali Ginger Sushi, nisu stali na tome. Zahra, restoran s arapskom kuhinjom, prirodan je iskorak u njihovu gastroputovanju, no i dalje ostaje snažan fokus na sushiju kao njihovoj prvobitnoj strasti. Ginger Sushi danas slavi 11 godina postojanja i nastavlja biti simbol japanske kuhinje u Zagrebu.