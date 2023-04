'Vezu nam je spasila razdvojenost; nakon 14 mjeseci takvog života, znali smo da moramo biti skupa'

Kad nam je veza zapala u krizu, suprug i ja smo se odlučili na neko vrijeme razdvojiti, ispričala je žena anonimno, a to ih je, kaže, oboje natjeralo da se usredotoče na ono što zaista žele i shvate da 'trava kod drugih nije zelenija'. Tih 14 mjeseci koliko su proveli razdvojeni ponovno je, ističe, osnažilo njihovu želju da budu zajedno i navelo ih da shvate koliko jedan drugome znače.

“To nam je vrijeme dalo vjeru u to da nam je zaista suđeno biti zajedno. Znati da se druga osoba nalazi s drugima bilo je bolno, a znali smo to jer smo se svakodnevno sretali na poslu za aparatom za kavu i pričali jedan drugome koga smo upoznali. Bilo je teško prihvatiti da smo samo prijatelji i kolege s posla", rekla je.

Supruga je, kaže, upoznala kad su počeli raditi u istoj financijskoj tvrtki 2006, oboje su imali 20 godina i postali su prvo dobri prijatelji, a pet mjeseci kasnije počeli su izlaziti. Ipak, njegova obitelj nju nije odobravala pa kad im je on rekao za njihovu vezu, htjeli su da je odmah prekine.

“On nije mogao prekinuti odnos s roditeljima, a ja sam željela brak i djecu, a ako smo htjeli ostati zajedno, oboje smo morali biti spremni boriti se za nas“, ispričala je, a da bi bili zajedno, trebali su prvo provesti neko vrijeme odvojeno.

“Odlučili smo vidjeti možemo li oboje upoznati nekoga koga naše obitelji odobravaju ali osjećali smo se kao da gubimo osobu s kojom bismo trebali biti. Zakleli smo se da ćemo, bez obzira na sve, ostati prijatelji i međusobno se podržavati", ispričala je, no teško joj je padalo to što se on viđao s drugima, a on se osjećao isto". U ožujku 2012. oboje su, kaže, shvatili da samo žele biti zajedno i da nijedna druga osoba nije odgovarala onome što su vidjeli jedno u drugom.

“Razgovarali smo i složili se da se trebamo boriti za našu ljubav, a tada su se i naši roditelji složili da bismo trebali biti zajedno. Napokon su se upoznali i dali nam svoj blagoslov", kaže, a shvatili su da je njihova pauza pokazala zrelost i da je bila dokaz prave ljubavi između njih.

“Tri mjeseca kasnije on mi je donio cvijeće, sakrio u njega dijamantni prsten i zamolio me da budem njegova žena, a samo šest mjeseci kasnije, oboje smo rekli: 'Uzimam.'".

