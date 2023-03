Stručnjakinja za vino: S ovim ćete trikom bocu održati svježom čak tjedan dana nakon otvaranja!

Kad otvorite bocu vina, uvijek postoji iskušenje da je popijete do kraja, jer nema jamstva da će i nakon nekoliko dana imati dobar okus. Obično biste mogli pomisliti da je dobro vratiti pluteni čep natrag, u nadi da će trajati između tri do pet dana. Međutim, stručnjakinja za vino, Warner Boin iz SAD-a, tvrdi da to ne biste trebali napraviti, te je podijelila trik kojim ćete osigurati da vino bude dulje svježe, piše Mirror.

- Znam da zvuči ludo, ali ako vam se ikada dogodi da vam ostane vina, nemojte vraćati pluteni čep natrag u bocu. Ja imam puno bolji savjet koji će vam promijeniti život - rekla je u videu kojeg je podijelila na svom TikTok profilu.

Obožavateljica vina potom je nastavila objašnjavati da ako vratite čep natrag na bocu, on će i dalje dopuštati kisiku da uđe u bocu.

- Ako vratite čep na bocu vina koja je napola prazna, vidjet ćete da polovica još uvijek ima kisik u sebi i čepovi su porozni. Ovo će i dalje omogućiti kisiku da uđe u vaše vino. To baš i nije dobro. Ono što želite učiniti je smanjiti količinu kisika i omjer vina - objasnila je.

Warner preporučuje korištenje staklenke ili bilo koje druge vrste hermetičke posude koja je slične veličine količini vina koja vam je preostala, te provjerite je li dobro zatvorena. Pokazujući malu staklenku s crnim vinom, Warner je dodala da ovdje ima puno manje kisika nego u ostatku boce.

- Obećavam vam da ovo funkcionira. Vaše će vino i dalje imati svjež okus čak i nekoliko dana nakon što ga otvorite, dok dan nakon što otvorim bocu vina i vratim čep, mogu uočiti razliku - dodala je.

U zasebnom komentaru, Warner je rekla da možete učiniti da vaše vino traje "tjedan dana, a možda i više" s ovom metodom.

