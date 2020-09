Stručnjakinja otkriva: Ovo je sve što trebate znati o vitaminu C i njegovim prednostima za imunitet

Imunitet nam je svima trenutno na umu i to s dobrim razlogom. Od obveznog fizičkog distanciranja, dezinfekcije i pravilnog pranja ruku do želje za većim snom, vježbanja i poboljšanja prehrane, svi se mogu složiti da je držanje imuniteta pod nadzorom važnije nego ikad prije. No prije nego što se u potpunosti prebacimo na zdravi način života, treba razjasniti neke činjenice, prenosi Real Simple. Megan Meyer, doktorica mikrobiologije i nutricionističke imunologije, otkriva činjenice o vitaminu C i o njegovim prednostima.

- Vitamin C je vitamin topiv u vodi koji djeluje kao snažan antioksidans, objašnjava Meyer i dodaje:

- Igra važnu ulogu u živčanom sustavu, metabolizmu i imunitetu. Uz to, vitamin C pomaže u apsorpciji mikroelemenata, posebno željeza.

Prema Meyer, preporučeni dodaci prehrani za vitamin C kreću se od 15 miligrama do 120 miligrama dnevno, ovisno o dobi i spolu.

- Vitamin C važan je hranjivi sastojak za optimalno funkcioniranje organizma. Međutim, studije su pokazale da nam uzimanje megadoza u obliku suplementa zapravo ne donosi ništa dobro kad se radi o suzbijanju bolesti, poput prehlade.

- Više vitamina C nije nužno bolje jer tijelo istodobno može apsorbirati samo nekoliko stotina miligrama. Preporučena doza koja zadovoljava potrebe većine ljudi, utvrđuje se na 75 miligrama dnevno za odrasle žene i 90 miligrama dnevno za odrasle muškarce. Prema Meyer, velike količine vitamina C mogu se naći u povrću, poput brokule, prokulica, kupusa, cvjetače, krumpira, špinata i rajčice, agrumima i soku od citrusa, jagoda i soka od rajčice.

U subotu, 5. rujna, u Zagrebu se organizira okupljanje 'Festival slobode':