Stručnjaci 'zavirili' u mačji mozak: Mogu li se vaši krzneni ljubimci zaista ljutiti na vas?

Mačke su poznate po svojim neobičnim i nepredvidivim ponašanjima. Ponekad se čak može činiti da vam nešto zamjeraju — poput onih trenutaka kada vas ignoriraju nakon posjeta veterinaru ili kad izgledaju uznemireno nakon što se vratite s odmora. Ali, mogu li se mačke doista ljutiti ili se radi o nečem drugom? Razumijevanje mačjeg ponašanja može biti zbunjujuće, a gledati svijet iz njihove perspektive još je teže, piše MDPet.

'Sumnjam da ćete pronaći nekoga tko će reći da je mačke lako razumjeti, ali nikada nisam upoznala mačku koja nije vrijedila truda', kaže Maggie Placer, voditeljica programa veterinarske znanosti u EveryCat Health Foundation. Joey Lusvardi, koji proučava ponašanja mačaka u specijaliziranoj tvrtki u Minneapolisu, kaže kako je ljutnja duboka, dugotrajna emocija povezana s percipiranom nepravdom. 'Ljutnja uključuje različite neugodne emocije: povrijeđenost, bijes, ogorčenost, ljubomoru', objašnjava Lusvargi. 'Ljudi često zamjeraju kako bi se zaštitili od buduće boli ili razočaranja.'

S mačkama je, čini se, malo drugačije. Lusvardi objašnjava da mačke nemaju osjećaj za moral. Drugim riječima, koncepti poput ispravnog i pogrešnog ne oblikuju njihovo ponašanje. 'Mačke se vode činjenicama, a ne interpretacijom', kaže dr. Placer. Stoga, prije nego što mačje ponašanje pripišete lošoj namjeri, važno je prepoznati da je ono možda potpuno prirodna i instinktivna reakcija. 'One obrađuju promjenu u svojoj rutini i teritoriju — promjenu s kojom se definitivno nisu složile', kaže dr. Placer, dodajući kako ne treba podcjenjivati njihovu sposobnost pamćenja.

Dugoročno pamćenje mačaka često se aktivira mirisima, okusima i zvukovima. Dr. Placer kaže da se vjeruje kako mačke mogu prepoznati svoje leglo po mirisu čak do dvije godine. Također, postoji mnogo priča o mačkama koje su pronašle put kući nakon mjeseci ili čak godina izbivanja. Mačke pamte i negativna iskustva. One koje su udomljene iz loših uvjeta mogu se boriti s ponovnim stjecanjem povjerenja – ne zbog ogorčenosti, već zbog instinkta preživljavanja. Dr. Placer napominje da pravilo 3-3-3 (tri dana stresa, tri tjedna prilagodbe i tri mjeseca do osjećaja sigurnosti) često pomaže kod udomljavanja. No, za mačke s teškom prošlošću, izgradnja povjerenja može trajati duže.

Ljutnja je kratkotrajna emocija, dok ljutnja koja traje dulje ukazuje na ogorčenost, ali Lusvardi kaže da nijedno od toga ne vrijedi za mačke. Međutim, mačke se mogu previše stimulirati, što može izgledati poput ljutnje jer iznenada mogu reagirati agresivno ili se sakriti. Okidač za takvo ponašanje može biti previše maženja i uređivanja (groominga), glasni zvukovi, jaki mirisi, prisutnost drugih životinja, posjet veterinaru, selidba, intenzivna igra, mačja metvica ili novi član obitelji.

Mačke nisu sposobne zamjerati ljudima nešto i sigurno ne čekaju ispriku. Umjesto toga, njihovo ponašanje često proizlazi iz stresa, straha ili anksioznosti. Ključ za pomoć nije u 'ispravljanju' situacije već u stvaranju osjećaja sigurnosti i razbijanju negativnih asocijacija koje su možda stvorile prema vama, predmetima, zvukovima, mirisima ili događajima, kaže Lusvardi.

'Razmišljajte unutar njihove kutije', kaže dr. Placer. Mačke trebaju sigurna mjesta gdje se mogu povući. To može biti jednostavna kartonska kutija, ali idealno je da se nalazi na tihom mjestu, daleko od drugih ljubimaca. Također, trebaju imati pristup ključnim resursima kako bi se osjećale sigurno, uključujući hranu, vodu, pijesak za nuždu, grebalice i igračke. Ako imate više mačaka, svaka bi trebala imati vlastite resurse.

Kada je riječ o razbijanju negativnih asocijacija, dr. Placer ističe da je desenzibilizacija kroz pozitivno pojačanje ključna. Na primjer, ako vaša mačka reagira na transporter čak i na sam zvuk ili pogled, postupno ga ponovno uvodite uz pozitivna iskustva, poput poslastica i maženja. Nemojte biti prestrogi prema sebi ako ste slučajno preplašili svoju mačku, primjerice stajući joj na rep ili slučajno prevrćući njezinu zdjelicu s hranom—to se događa i najpažljivijim vlasnicima. 'Ako se to dogodi, dajte mački prostor da se smiri nakon što provjerite njezino stanje', kaže dr. Placer. Možda neće htjeti pažnju odmah, ali uz malo vremena, nekoliko poslastica i naposljetku malo dodatnog maženja, ponovno će se osjećati sigurno.

