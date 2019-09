Stručnjaci upozoravaju kako necijepljenje ugrožava zdravlje djece, evo i zašto

Pad stope procijepljenosti prijetnja je životima djece u brojnim zemljama, upozorili su u četvrtak stručnjaci na Globalnom summitu o cijepljenju u Bruxellesu.

Foto: Shutterstock

"Djeca umiru od bolesti koje se mogu spriječiti", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Odlazeći predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da bi se međunarodna zajednica trebala udružiti kako bi se zaustavilo širenje laži o cijepljenju.

U Europi je u prvoj polovini 2019. zabilježeno 90.000 slučaja ospica, više nego u cijeloj prošloj godini, kažu u WHO-a.

Četiri države, Albanija, Velika Britanija, Grčka i Češka izgubile su status zemalja u kojima nema te zarazne bolesti i agencija upozorava da Europa nije učinila dovoljno da se iskorijeni potencijalno opasan virus koji se može suzbiti.

"Ako pogledate epidemiološku sliku i ne uspijevate u kratkom roku podići stopu procijepljenosti, učinite ga obveznim", rekao je europski povjerenik Vytenis Andriukaitis.

"To je znanstveno opravdano. Ako roditelji koji su za to odgovorni to ne razumiju, zapitajmo se tko je odgovoran. Naravno da su odgovorni parlamenti i vlade", istaknuo je.

Broj zaraženih ospicama u Europi višestruko se povećao proteklih godina, sa 5000 u 2016. na 26.000 u 2017. i 84.000 prošle godine.

