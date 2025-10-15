Što se događa ako slomite kost kao dijete, a što kao odrasla osoba? Neobična teorija zbunila mnoge

Odrastanje možda ima svojih prednosti, ali čini se da čvrste kosti nisu jedna od njih. Naime, kosti odraslih nisu ni približno otporne kao u djetinjstvu – što objašnjava zašto su prijelomi u zreloj dobi mnogo teži i dugotrajniji za oporavak. Slomljene kosti, iako česta pojava u svim životnim dobima, često su rezultat nespretnih padova, sportskih ozljeda ili kroničnih zdravstvenih stanja. Ipak, internetom kruže razne neobične teorije o tome zašto neki ljudi češće lome kosti od drugih.

Liječnik dr. Suhail Hussain za LADBible odbacuje takva objašnjenja i naglašava da lomljenje kostiju “nije slučajnost niti posljedica božanske zaštite”, već mješavina genetike, načina života i prehrane. Prema njegovim riječima, čvrstoća kostiju uvelike je naslijeđena, ali životne navike imaju važnu ulogu u tome koliko su naše kosti otporne.

Osim što je nošenje gipsa možda bilo “zabavno” kad smo bili djeca, oporavak od prijeloma u mladosti traje znatno kraće. Stručnjaci iz Total Orthopaedic Care, američke ustanove specijalizirane za ortopediju i fizikalnu terapiju, objašnjavaju da dječje kosti zacjeljuju u svega nekoliko tjedana — dok odraslima oporavak može trajati mjesecima. “Kosti djece još uvijek rastu, pa njihov obrazac rasta lakše prihvaća slomljene ili frakturirane dijelove”, pojašnjavaju stručnjaci.

Djeca, naime, imaju deblji sloj periosta — gustog, vaskularnog tkiva koje prekriva kosti — što im omogućuje brži oporavak i regeneraciju. Zahvaljujući većoj prokrvljenosti i sadržaju kisika, dječje kosti se prirodno obnavljaju mnogo učinkovitije nego kod odraslih. No, upravo ta “debljina” ponekad može otežati otkrivanje manjih prijeloma, pa liječnici upozoravaju roditelje da uvijek potraže pomoć ako se dijete žali na bol nakon pada.

Kod odraslih osoba situacija je drukčija. Tijekom godina dolazi do slabljenja koštane mase i propadanja hrskavice, što povećava rizik od prijeloma. Stručnjaci objašnjavaju da su odrasli najčešće skloni “prijelomima zbog trošenja” — što se može dogoditi i pri manjem padu, osobito ako je prisutna osteoporoza ili artritis.

Zato je, bez obzira na dob, važno brzo reagirati na ozljedu i održavati zdravlje kostiju pravilnom prehranom, tjelovježbom i dovoljnim unosom kalcija i vitamina D. Djeca imaju prirodnu prednost u regeneraciji, ali odrasli mogu ojačati svoje kosti zdravim navikama i pravodobnom brigom. Kosti možda stare s nama – ali uz malo truda, mogu ostati jake cijeli život.