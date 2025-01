Stjuard otkrio razlog: Zašto ne biste trebali naslanjati glavu na prozor u avionu?

Nakon dugog čekanja na aerodromu, još ako let kasni, sve što želite je odmoriti kada uđete u avion. Ljudi koji drijemaju u avionu često se odluče za sjedalo do prozora da bi mogli odmoriti glavu, no stjuard je sada upozorio da to možda i nije dobra ideja. .

Stjuard po imenu Tommy na TikToku sa svojim pratiteljima dijeli savjete za putovanja, a objavio je i video u kojem je otkrio pet stvari koje "nikada ne biste trebali raditi u avionu". Jedna od stavki koje je naveo bila je da nikada ne zaspite ili naslonite glavu na prozor, piše New York Post.

Razlog tome je što je to nehigijenski. "Nisi jedini koji je to učinio i ne znaš koliko je ljudi ili djece obrisalo ruke ili druge stvari po prozoru", objasnio je Tommy. Nikada ne znate jesu li i koliko često prozori zrakoplova dezinficirani, stoga je najbolje izbjeći situaciju s bacilima.

Osim što se ne biste trebali naslanjati na prozor dok spavaju, Tommy je rekao da nikada ne biste trebali ni dodirivati gumb ili ručicu za ispiranje rukama jer je to "stvarno krajnje nehigijenski" te savjetuje korištenje salvete ili maramice prilikom dodirivanja. Također je naglasio važnost pijenja vode tijekom leta i održavanja hidratacije, predlažući da pijete oko pola litre vode za svaki let na koji idete.

Još jedan savjet od Tommyja: nemojte nositi kratke hlače u avionu ili ih barem pokušajte ne nositi. Objasnio je da je to iz sličnog razloga kao i naslanjanje na prozor. "Ako imate hlače, imat ćete manje bakterija", rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Na kraju je rekao da se ne biste trebali bojati obavijestiti osoblje ako vam je muka usred leta. "Mi smo tu da pomognemo, pa ako trebate hranu, vodu ili vrećicu protiv zračne bolesti, slobodno nam se javite", zaključio je.