'Saznao sam da me moja supruga s kojom sam 15 godina u braku varala noć prije našeg vjenčanja - s mojim kumom'

- Bio sam zadovoljan, volio sam suprugu s kojom sam 15 godina u braku i naš obiteljski život. No, sada sam otkrio da me je varala noć prije našeg vjenčanja, s našim kumom i mojim najboljim prijateljem. Volim je već 19 godina i osjećam se potpuno shrvano nakon ovog šokantnog otkrića - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne:

Priznala mu je tijekom zabavne večeri koju su imali kod kuće. Bila je pijana i počela je imati čudne komentare o njegovom najboljem prijatelju, a kada ju je pitao o čemu priča, saznao je sve. Imali su seks noć prije njihovog vjenčanja kada mu je ona otišla dati vjenčani prsten i tu tajnu čuvali 15 godina.

- Uvijek sam bio obiteljski čovjek, a sada samo nalazim izlike zašto da se maknem iz kuće. Djeca znaju da nešto nije u redu i počinju zauzimati njezinu stranu. Iako se ispričala, ne mogu podnijeti biti u istoj sobi s njom. Sada ozbiljno razmišljam o razvodu jer ne vidim izlazak iz ove situacije - zaključio je.

- Vaša je supruga napravila veliku pogrešku, ali ta je pogreška bila prije više od deset godina. Naravno da imate svako pravo osjećati se uzrujano, ali želite li doista odbaciti vašu ljubav? Zvuči kao da se uistinu kaje te noći i želi riješiti stvari s vama. Možete obnoviti svoju vezu i povjerenje, ali morat ćete poslušati razloge zbog kojih je uopće varala - odgovorila mu je Deidre.

Poslužite se ovim odličnim trikom i iscijedite sav sok iz limuna: Potreban vam je samo štapić za ražnjiće!