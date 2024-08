Rezervirala sobu s bajkovitim pogledom, ubrzo otkrila da je prevarena: 'Zeznuti smo'

TikTok influencerica Sonja Dennig odlučila je snimiti video kako je nasamarena i prevarena na odmoru. Naime, Denning je rezervirala hotel sa slikovitim pogledom na more. "Bili smo jako zeznuti!", rekla je 28-godišnja Sonja Dennig, prisjećajući se prevare. Video je prikupio više od 3,6 milijuna pregleda na TikToku, prenosi New York Post.

Influencerica je rezervirala smještaj u Westerlandu na Syltu, idiličnom otoku u njemačkom Sjevernom moru da bi se odmorila za vikend. Prema slikama, smještaj je trebao pružati prekrasan pogled na obalu. "Veselili smo se što ćemo otkriti ovaj prekrasan pogled", rekla je Dennig za švicarsku novinsku stranicu Blick. No, kada je stigla u hotel, Denning je brzo shvatila da je ovaj slikoviti prizor samo - slika.

U videu Dennig hoda prema prozoru s nevjerojatnim pogledom na obalu, no otkriva da je to samo plakat s morskom obalom obješen preko prljavog podrumskog prozora. Vlasnici nekretnine čak su upotrijebili industrijsko svjetlo da imitira sunčevu svjetlost. "Mislili smo: 'Vau, kakav sjajan pogled imamo', ali gledajte, to je samo fotografija. Samo smo u podrumu", razočarano je rekla Dennig. "U krevetu ste, ponoć je, ali mislite da je ili večer ili jutro. Prilično je nevjerojatno", našalila se.

GALERIJA Ručnik, krema za sunce i - ocat? Turisti upravo to sve češće nose na plažu, evo i zašto

Gledatelji TikToka ostali su impresionirani lažnim pogledom. "Najčudesnija stvar je da slika izgleda potpuno stvarno", rekao je jedan korisnik, dok je drugi napisao da vlasnicima "moraju dopustiti da budu kreativni".