Restoran Layali: 'Kad kušate neko arapsko jelo, želim da se osjećate kao da ste u zemlji iz koje potječe'

Restoran Layali (u prijevodu Noći), u Tkalčićevoj 59, jedan je od prvih u Zagrebu koji je u ponudu glavnoga grada uvrstio arapsku i bliskoistočnu hranu, egipatsku, zaljevsku, marokansku, alžirsku, libanonsku, sirijsku i palestinsku. U njemu možete kušati autentična jela tih zemalja, primjerice biryani janjetinu i piletinu iz zaljevskih zemalja, koshari – nacionalno jelo Egipta, kus-kus, tradicionalno berbersko jelo i glavnu namirnicu u kuhinjama sjevernoafričkih zemalja. Nudi i već jako poznate libanonske i sirijske specijalitete poput falafela i humusa, shawarmu ili začinjene mesne odreske s roštilja.

Tkalčićeva ulica u Zagrebu u posljednje je vrijeme sjecište mnogih egzotičnih restorana i međunarodne kuhinje, a vlasnik restorana Layali je Zafer Hindash, koji dolazi s Bliskog istoka. Supruga mu je Hrvatica, a restoran vodi s nećakom Bernardom Solakovićem.

– Godine 2018. otvorio sam restoran. Ideja je nastala kada sam se vratio iz Dubaija, tražio sam arapske restorane, odnosno one u kojima se konzumira halal meso. Našao sam nešto u Zagrebu, ali to nije bilo ono što sam želio. Uz dužno poštovanje, ima tu mnogo arapskih restorana u kojima sam kušao hranu, ali to za mene nije autentična hrana koju mi jedemo u arapskom svijetu. Tako sam krenuo u potragu za lokacijom svog restorana. Odmah sam rekao da to mora biti najpoznatija ulica u Zagrebu, Tkalčićeva, kojom prolazi mnoštvo turista dok razgledavaju Zagreb – kazao je za Večernji list Zafer Hindash, Palestinac iz grada Loda, rođen u Jordanu, odakle je otišao 1976. godine. Gotovo cijeli život živio je u Dubaiju, gdje mu se brat zaposlio pa se tamo preselila i cijela obitelj.

Foto: Emica Elveđi/Pixsell

Iz Dubaija u Zagreb

Iz Dubaija je 2017. godine došao u Zagreb, a Zaferu Zagreb nije bio nepoznat grad jer tu je 1984. godine upisao studij fizioterapije i završio ga.

– Tkalčićeva je moja ulica. Tijekom svog boravka u Zagrebu više sam boravio u toj ulici nego doma. Upoznao sam mnoge drage ljude, mnoge poznate osobe s hrvatske estrade, kao što je moj veliki prijatelj Aki Rahimovski iz Parnog valjka, s kojim sam i danas u kontaktu – govori Zafer, prisjećajući se lijepih dana, koncerata i druženja s Akijem Rahimovskim.

Zafera smo upitali odakle naziv Layali (Noći)?

– U arapskom svijetu ljudi najviše izlaze i opuštaju se nakon zalaska Sunca i kada padne mrak. To je zbog velike vrućine tijekom dana, a i druženje je najbolje noću. Iskreno, ime Layali dao sam najprije zbog toga, ali i zato što je zvučno, specifično i ulazi u uho. Na ovim prostorima ima i puno imena Lajla, što je blisko – govori Zafer i ističe da je puno putovao svijetom te da mu se, iako svuda možete naći dobre ljude, ovdje posebno svidjelo.

Osim pastrve, u izletištima, restoranima i OPG-ovima može se probati cijela paleta domaće klope:

Foto: Emica Elveđi/Pixsell

– Prije nego što sam ovdje otvorio restoran, htio sam ga otvoriti u Turskoj. Međutim, iskreno, nije mi se tamo sviđalo, iako su Turska i njen narod fantastični, ali meni to nije nekako leglo. Ali, ovdje mi se sviđa. Ljudi, susjedi... Tempo života ovdje je stabilniji i mirniji nego u Dubaiju. Sad sam u dobi u kojoj se ne možeš nositi sa svime tako brzo. Ovo je sada najbolje mjesto za mene. Cijeli sam život bio u poslu, a ovo je prvi put da radim s hranom. Prije je to bila samo strast koju sam njegovao u vlastitom domu. Jela koja pripremamo u Layaliju ona su koja volim pripremati i kod kuće. Opisao bih našu hranu kao arapsku, ali sada je nešto od toga međunarodno. Traže to posvuda. I ne samo falafel i humus. Šokiram se kad ljudi traže muhamaru ili fatoush. Valjda hrana i ljudi ovih dana putuju puno više nego prije – govori Zafer napominjući kako su svi njihovi začini uvezeni.

Slastica i nargila

– Isprobali smo sve što se ovdje nudilo, ali ništa nije isto kao kod kuće. Svi začini koje koristimo uistinu su svježi. Uvozimo ih iz Libanona ili Dubaija. Odavde koristimo svježi peršin. U svakom arapskom domu pronaći ćete kombinaciju sedam začina. To je vrlo važno za našu kuhinju i može se razlikovati od kuće do kuće, od regije do regije. Za svako mesno jelo koje pripremamo imamo različite mješavine začina, no ublažavamo ih kako bi više odgovarali europskim ukusima. U mom domu uglavnom jedemo meso. Zapravo ne jedemo toliko vegetarijanskih glavnih jela. Ali, kad pojedem bilo što iz naše vegetarijanske ponude, primjerice falafel, meso mi stvarno ne nedostaje. Doista vas potiče da jedete manje mesa. Kad to pojedem, osjećam se lakše, pogotovo dok radim. Savršeno je za ručak na ljetnim vrućinama – ističe Zafer, ponosan što u njegov restoran dolaze ljudi iz svih slojeva društva, političkog, estradnog, sportskog, glumačkog, diplomatskog...

Foto: Emica Elveđi/Pixsell

– Ne znam mnoge glumce ili glumice koji dođu tu, ali Bernard mi kaže tko je tko. Ali ne hvalim se posebno time, jer meni je svaki gost jednako važan i jednako ih tretiram. Zato se ljudi koji dolaze uvijek vraćaju. Kada govorim da je hrana u ovom restoranu autentična, iskreno to kažem, jer gotovo svi kuhari koji rade u mojoj kuhinji učili su od vrhunskih i profesionalnih kuhara. Doveo sam na početku kuhare iz Libanona i UAE, Alžira, Maroka... Učili su tu domaće kuhare kako se pripremaju arapska autohtona jela. Tu su boravili po šest mjeseci, sve dok nisu naučili moje kuhare. Jer, zaista sam htio da se, kad kuša bilo čiji specijalitet, gost osjeća kao da je u egzotičnoj zemlji iz koje dolazi jelo koje mu je posluženo. Sve što želiš pojesti, ovdje možeš naći na meniju, ali, naravno, neka se jela, primjerice koshari, nacionalno jelo Egipta, ili biryani janjetina ili piletina, treba naručiti 24 sata prije jer je njihova priprema zahtjevna – govori Zafer, koji idući tjedan otvara novi veliki restoran pokraj sadašnjega, u kojem će biti puno više mjesta, čak za 150 ljudi.

Foto: Emica Elveđi/Pixsell

– Osim hrane, tu možeš uživati i u gotovo svim vrstama čajeva, iz svakog arapskog plemena. Čaj sa žalfijom, metvicom, turski čaj... Isto vrijedi i za kavu. Naposljetku, nakon ukusnog ručka ili večere, obvezno nudimo slatki desert, arapsku baklavu kanafeh, tradicionalnu bliskoistočnu slasticu, te nargilu za opuštanje – kaže Zafer i dodaje kako mu uskoro stižu i profesionalci iz Dubaija, Libanona i Egipta, koji će biti zaduženi za slatkiše i sokove s obzirom na to da uskoro planira otvoriti i slastičarnicu s arapskim specijalitetima i svježe cijeđenim sokovima.

– Kad ne radim, volim hodati. Volim grad i volim vrijeme. Propješačio sam cijeli Zagreb. Nemam kartu i ne vozim se, već se samo šećem. Volim stare zgrade i prirodu. U Dubaiju su sve zgrade nove pa mi djeluje umjetno. Kad sam umoran, svratim u neki kafić na piće. Volim kišu i šetnje dok pada. Kad jedem negdje drugdje, obično uzmem pizzu, jer nju ne pripremamo u Layali – naglasio je Zafer Hindash.

Viralni veganski recept: Ispečete kore od banane i dobijete - slaninu!