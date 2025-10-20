RECEPT DANA Jesenska kraljica među desertima: Torta od kestena i višnje

Ako tražite savršenu jesensku poslasticu koja spaja bogat, kremast okus kestena s osvježavajućom voćnom notom višnje – ova torta od kestena i višnje prava je čarolija na tanjuru. Ne samo da izgleda impresivno, već se i priprema lakše nego što mislite. Mekani biskvit, nježan žele od višnje i baršunasta krema od kestena stvaraju savršen spoj okusa koji se topi u ustima, a čokoladna glazura zaokružuje cijelu priču u raskošnu jesensku deliciju. Idealna je za posebne prigode, blagdanske dane ili kad jednostavno želite impresionirati svoje ukućane i goste desertom koji miriše na toplinu i udobnost. Recept je podijelila food blogerica @nestoslatko_katarina. Uživajte!
Sastojci:
Biskvit:
- 4 bjelanjka
- 4 žumanjka
- 2 žlice brašna
- 2 žlice kakaa
- 4 žlice šećera
Žele od višnje:
- 1 teglica višanja
- 3 žlice šećera
- 1 paketić želatine u listićima
Krema od kestena:
- 500 g pasiranog kestena
- 50 g otopljenog maslaca
- 500 ml vrhnja za šlag
- Čokoladna glazura:
- 200 g čokolade
- 4 žlice ulja
Priprema: U žumanjke dodajte šećer i pjenasto ih izradite. Zatim umiješajte brašno i kakao. U tu smjesu lagano dodajte prethodno izlupane bjelanjke. Smjesu izlijte u kalup promjera 28 cm obložen papirom za pečenje i pecite 15 minuta na 180°C. Počnite pripremati žele od višnja. Želatinu pripremite prema uputi s pakiranja. Višnje (zajedno s polovicom soka iz teglice) i šećer stavite na vatru. Kad proključa, sve izblendajte dok ne dobijete glatku smjesu (oko 0,5 l soka od višanja). U vrući sok dodajte želatinu i dobro promiješajte da se otopi. Ostavite 20 minuta na sobnoj temperaturi uz povremeno miješanje, a zatim prelijte preko biskvita. Stavite u hladnjak da se žele stegne oko 1 sat (ne mora biti potpuno čvrst).
Kesten pire i maslac dobro izmiksajte. Posebno istucite vrhnje za šlag, pa sve nježno sjedinite. Dobivenu kremu rasporedite preko sloja od višnje i vratite tortu u hladnjak. Čokoladu i ulje otopite na vodenoj kupelji te odmah prelijte preko kreme od kestena. Vratite tortu u hladnjak i pustite da se dobro stisne – najbolje nekoliko sati, ili preko noći. Nakon što se torta rashladi, narežite je na šnite i uživajte u savršenom spoju bogate čokolade, nježnog kestena i sočne višnje.