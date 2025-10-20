Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
baš posebna!

RECEPT DANA Jesenska kraljica među desertima: Torta od kestena i višnje

@nestoslatko_katarina/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
20.10.2025.
u 09:30

Svaki zalogaj je mala jesenska čarolija – savršena uz šalicu kave, toplog čaja ili čašu kuhanog vina.

Ako tražite savršenu jesensku poslasticu koja spaja bogat, kremast okus kestena s osvježavajućom voćnom notom višnje – ova torta od kestena i višnje prava je čarolija na tanjuru. Ne samo da izgleda impresivno, već se i priprema lakše nego što mislite. Mekani biskvit, nježan žele od višnje i baršunasta krema od kestena stvaraju savršen spoj okusa koji se topi u ustima, a čokoladna glazura zaokružuje cijelu priču u raskošnu jesensku deliciju. Idealna je za posebne prigode, blagdanske dane ili kad jednostavno želite impresionirati svoje ukućane i goste desertom koji miriše na toplinu i udobnost. Recept je podijelila food blogerica @nestoslatko_katarina. Uživajte! 

Sastojci: 

Biskvit:

  • 4 bjelanjka
  • 4 žumanjka
  • 2 žlice brašna
  • 2 žlice kakaa
  • 4 žlice šećera

Žele od višnje:

  • 1 teglica višanja
  • 3 žlice šećera
  • 1 paketić želatine u listićima

Krema od kestena:

  • 500 g pasiranog kestena
  • 50 g otopljenog maslaca
  • 500 ml vrhnja za šlag
  • Čokoladna glazura:
  • 200 g čokolade
  • 4 žlice ulja

Priprema: U žumanjke dodajte šećer i pjenasto ih izradite. Zatim umiješajte brašno i kakao. U tu smjesu lagano dodajte prethodno izlupane bjelanjke. Smjesu izlijte u kalup promjera 28 cm obložen papirom za pečenje i pecite 15 minuta na 180°C. Počnite pripremati žele od višnja. Želatinu pripremite prema uputi s pakiranja. Višnje (zajedno s polovicom soka iz teglice) i šećer stavite na vatru. Kad proključa, sve izblendajte dok ne dobijete glatku smjesu (oko 0,5 l soka od višanja). U vrući sok dodajte želatinu i dobro promiješajte da se otopi. Ostavite 20 minuta na sobnoj temperaturi uz povremeno miješanje, a zatim prelijte preko biskvita. Stavite u hladnjak da se žele stegne oko 1 sat (ne mora biti potpuno čvrst).

Kesten pire i maslac dobro izmiksajte. Posebno istucite vrhnje za šlag, pa sve nježno sjedinite. Dobivenu kremu rasporedite preko sloja od višnje i vratite tortu u hladnjak. Čokoladu i ulje otopite na vodenoj kupelji te odmah prelijte preko kreme od kestena. Vratite tortu u hladnjak i pustite da se dobro stisne – najbolje nekoliko sati, ili preko noći. Nakon što se torta rashladi, narežite je na šnite i uživajte u savršenom spoju bogate čokolade, nježnog kestena i sočne višnje.
Ključne riječi
kesteni Torta od kestena i višnje torta od kestena recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još