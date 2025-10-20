RECEPT DANA Jesenska kraljica među desertima: Torta od kestena i višnje

Ako tražite savršenu jesensku poslasticu koja spaja bogat, kremast okus kestena s osvježavajućom voćnom notom višnje – ova torta od kestena i višnje prava je čarolija na tanjuru. Ne samo da izgleda impresivno, već se i priprema lakše nego što mislite. Mekani biskvit, nježan žele od višnje i baršunasta krema od kestena stvaraju savršen spoj okusa koji se topi u ustima, a čokoladna glazura zaokružuje cijelu priču u raskošnu jesensku deliciju. Idealna je za posebne prigode, blagdanske dane ili kad jednostavno želite impresionirati svoje ukućane i goste desertom koji miriše na toplinu i udobnost. Recept je podijelila food blogerica @nestoslatko_katarina. Uživajte!

Sastojci:

Biskvit:

4 bjelanjka

4 žumanjka

2 žlice brašna

2 žlice kakaa

4 žlice šećera

Žele od višnje:

1 teglica višanja

3 žlice šećera

1 paketić želatine u listićima

Krema od kestena:

500 g pasiranog kestena

50 g otopljenog maslaca

500 ml vrhnja za šlag

Čokoladna glazura:

200 g čokolade

4 žlice ulja

Priprema: U žumanjke dodajte šećer i pjenasto ih izradite. Zatim umiješajte brašno i kakao. U tu smjesu lagano dodajte prethodno izlupane bjelanjke. Smjesu izlijte u kalup promjera 28 cm obložen papirom za pečenje i pecite 15 minuta na 180°C. Počnite pripremati žele od višnja. Želatinu pripremite prema uputi s pakiranja. Višnje (zajedno s polovicom soka iz teglice) i šećer stavite na vatru. Kad proključa, sve izblendajte dok ne dobijete glatku smjesu (oko 0,5 l soka od višanja). U vrući sok dodajte želatinu i dobro promiješajte da se otopi. Ostavite 20 minuta na sobnoj temperaturi uz povremeno miješanje, a zatim prelijte preko biskvita. Stavite u hladnjak da se žele stegne oko 1 sat (ne mora biti potpuno čvrst).

Kesten pire i maslac dobro izmiksajte. Posebno istucite vrhnje za šlag, pa sve nježno sjedinite. Dobivenu kremu rasporedite preko sloja od višnje i vratite tortu u hladnjak. Čokoladu i ulje otopite na vodenoj kupelji te odmah prelijte preko kreme od kestena. Vratite tortu u hladnjak i pustite da se dobro stisne – najbolje nekoliko sati, ili preko noći. Nakon što se torta rashladi, narežite je na šnite i uživajte u savršenom spoju bogate čokolade, nježnog kestena i sočne višnje.