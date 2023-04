Proljetne Vinske zvijezde 2023 su sauvignon bijeli, pošipi, bugava, pecorino, silvanac, malvazije i hvarski „field blend“

U srijedu, 22. ožujka održano je proljetno ocjenjivanje projekta Vinske zvijezde u restoranu Fuentes, u Španskom. Ocjenjivanje je zamišljeno kao preporuka vina za proljeće, posebice uz uskrsna jela. Na ocjenjivanje je pristigao 21 uzorak, od kojih je čak 11 osvojilo zlatno priznanje, a 7 srebrno. U ocjenjivačkoj komisiji bilo je pet članova: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Jagatić Korenika s Agronomskog fakulteta, certificirana ocjenjivačica vina; Anja Budžaki, studentica 5. god. vinarstva i vinogradarstva Agronomskog Fakulteta u Zagrebu (pred diplomu), Andrea Pančur, vinska blogerica (certifikat HSK 1) i prof. Marija Vukelić (wset2), voditeljica projekta i predsjednica komisije. Kao posebna gošća, ocjenjivačica-promatračica na ocjenjivanju je bila Marijana Perinić, voditeljica i spisateljica, poznata po dugogodišnjem projektu ženskih razgovora „Ženska priča“.

Foto: Julio Frangen

Tema ocjenjivanja su bila „proljetna vina“, vesela, mlađahna, pitka, bijela i crna. Nakon ovog zanimljivog ocjenjivanja, vlasnici restoran Fuentes, Tihana i Ivan Lešić počastili su članove komisije odličnim ručkom: krem juhom od poriluka s prženim sezamom i bučinim uljem, obrazima grdobine uz kremasti pire sa vanilijom i flambirane cherry rajčice, torticama od tikvica i brie sira, bavette steakom u umaku od whiskeya i papra, a za desert - Fuentes tiramisu. Odlična hrana i izvrsna posluga restorana zaslužila je iskrenu preporuku.

Najbolje ocijenjeno vino je Sauvignon Cmrečnjak 2021 s 94 boda, slijede ga Pošip Deak s 93 i hvarski cuvée izvornih sorti Longo Luviji 2021 s 92 boda.

Svi rezultati:

Četiri zvjezdice **** (90-94,9):

Sauvignon 2021 Cmrečnjak - Međimurje; Pošip 2022 Deak - Komarna; Longo 2021 Luviji -Hvar; Pošip kod Korita 2022 -Željko Pecotić Baran, Korčula; Malvazija 2022 Radanović – Istra, Malvazija istarska 2022, Ritoša- Istra, Malvazija istarska Bomarchese 2021 Degrassi, Istra; Bugava Antique 2021 Vislander – Vis, Ritling Rajnski Radosh 2021 Papak vina Ilok – Srijem; Pecorino Tor del Colle IGT 2021 -Italija; Silvanac Zeleni Jezerac kasna berba 2021, Orahovica – Slavonija.

Tri zvjezdice *** (bodovi: 85 – 89,9)

G Žlahtina 2022 Grand Village Estate - Kvarner; Graševina 1378 2022 Brzica – Erdut ; Graševina 2022 Kopjar – Zagorje; Pinot Noir dr Zenzen Pfalz 2020 Weinkeller Einig Zenzen -Njemačka, Crni vitez 2020, Jazbina – Zagreb; Dika Sinergo bijeli 2022 – FeraVino, Slavonija; Muškat žuti 2022 Tomšić - Međimurje.

Preporuke ovih proljetnih vina, većimom iz berbe 2022. dobro će nam doći i za uskrsni blagdanski stol uz tradicionalna jela – šunkicu, šparoge, jaja, sir i vrhnje, janjetinu - i pincu. Sljedeće ocjenjivanje bit će u ružičastim tonovima i najavljeno je za početak svibnja, kao i prijašnjih godina.

O ocjenjivanju. Projekt Vinske zvijezde postoji od 2014. godine, vinari se pozivaju na sudjelovanje ili se sami prijave prateći objave na Facebook stranici. Ocjenjuje stručni žiri u kojem su enolozi, vinari, vinski znanstvenici, ugostitelji, sommelieri, vinski trgovci, specijalizirani novinari. Ocjenjuju se vina s hrvatskog tržišta, metodom „OIV 100 bodova“, anonimno i naslijepo stoga ocjene nisu nikada sponzorirane, potpuno su neovisne. Ne ocjenjuje se sorta, niti regija; o uzorcima se zna godina berbe, alkohol i kategorija prema ostatku šećera. Komisija zasjeda javno u restoranima, a tijekom ocjenjivanja kratko se opišu vina. Javno se objavljuju zlatna i srebrna priznanja. Cijene vrijede na dan ocjenjivanja. Bodovna granica za odličja: srebro *** od 85 do 89,9 bodova; zlato **** od 90 do 94,9; veliko zlato *****od 95 do 98,9 . Velika zvijezda od 99 do 100 bodova.