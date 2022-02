Potez muškarca oduševio mnoge: 'Zaspala sam u vlaku, a on je napravio ovo...'

Ne bi trebalo biti tako, ali tužna je činjenica da putovanje u javnosti može bit nesigurno za žene, osobito kasno u noć. Ipak, putovanje vlakom jedne djevojke oduševilo je društvene mreže zbog postupka nepoznatog muškarca.



Sabrina Aloueche objavila je što se dogodilo na svom Twitter profilu, gdje je priznala da je u početku mislila da je čovjek čudak, ali to je bilo prije nego što je otkrila što je učinio za nju.



"Sinoć, tijekom četverosatnog putovanja natrag u London, zaspala sam i to čvrsto. Sjedila sam za stolom sama, a torba i mobitel su mi stajali na stolu. AirPods u ušima s uključenom glazbom. Probudila sam se dok smo ulazili u Euston i primijetila sam da je uz grupu vrlo pijanih vrlo momaka na drugoj strani vlaka bio jedan muškarac", započela je u objavi koju prenosi Mirror.

I taj muškarac odlučio je sjesti nasuprot nje za stol. Isprva su joj kroz glavu prošle razne negativne misli, kao što on želi od nje i jesu li joj sve stvari na broju. No, kako je silazila s vlaka, nepoznati muškarac odlučio joj je otkriti istinu o svojim namjerama.



"Potapšao me po ramenu i rekao: 'Nisam te htio prestrašiti, samo nisam želio da spavaš bez nadzora.' Cijelo je vrijeme sjedio ondje kako bi se uvjerio da mogu sigurno spavati", objasnila je.



Njezina je objava postala viralna, a mnogi su ostali oduševljeni postupkom ovog muškarca. "Dirljiva priča. On je muškarac kojeg svi želimo u blizini u ovakvim trenucima. Svi bi muškarci trebali biti poput njega", komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Apsolutno dirljiva anegdota. Svaka čast tom gospodinu, ma tko on bio."

