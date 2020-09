Postavljanje božićnih ukrasa prije prosinca pozitivno utječe na vaše mentalno zdravlje - i ne, nije prerano

Iako su neki protiv toga, čini se kako se svake godine sve ranije počnu postavljati božićni ukrasi, a psihoanalitičari vjeruju da nas to čini sretnijima.



Steve McKeown, vlasnik The McKeown klinike kaže da bi ukrašavanje doma božićnim ukrasima već sada, u rujnu, moglo pozitivno utjecati na mentalno zdravlje ljudi i na raspoloženje.



Zašto je to tako? Jednostavno, oni koji u svoj dom unesu božićni duh ranije, uživaju u njemu dulje, a s obzirom da ih taj period godine jako usrećuje, zašto ne bi ukrase izvadili već sada - i sami sebe usrećili?

Djevojke testiraju partnere: “Mogao si biti bolji prema meni danas...” Reakcije su urnebesne!

"U svijetu punom stresa i anksioznosti ljudi moraju pronaći nešto što ih čini veselima, a božićni ukrasi su posebno zaslužni za to jer većinu podsjećaju na djetinjstvo."



McKeown nije jedini koji misli da je ovo dobro za naše zdravlje. Amy Morin, psihoterapeutkinja kaže: "Praznici podsjećaju ljude na drage osobe kojih više nema i vraćaju lijepe uspomene, pa ih ukrašavanje usrećuje, pogotovo ako u ukrasima i toj atmosferi uživaju dulje nego inače. Netko se sjeti i kako je bilo dobro djetinjstvo kada su vjerovali u Djeda Božićnjaka."



Osim toga, jedno istraživanje je pokazalo da su oni koji ukrase postave ranije, bolje osobe, prenosi LADBible.