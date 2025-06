Pilot otkrio zašto ne biste trebali koristiti pretince na stražnjoj strani sjedala u avionu: 'To je crna rupa'

Ponekad, bez obzira koliko pažljivo pakirali, jednostavno nemamo dovoljno mjesta za sve stvari koje želimo ponijeti sa sobom u avion. S ograničenim prostorom za ručnu prtljagu i često strogim pravilima avioprijevoznika, svaki dodatni pretinac postaje dragocjen. No, iskusni pilot otkrio je jednostavan razlog zašto putnici ne bi trebali koristiti stražnje džepove sjedala u avionu.

Steve Schreiber (63) iz New Orleansa u SAD-u ima 26 godina letačkog iskustva, od kojih je jedanaest bio kapetan, tijekom kojih je proveo ukupno 5860 sati leteći nebom u 60 različitih zrakoplova. Poznat i pod pseudonimom Captain Steve na internetu, bivši časnik američke mornarice često dijeli savjete o sigurnosti svega što se leti na svom YouTube kanalu gdje ima više od 440 tisuća pretplatnika, piše Daily Mail.

U jednom od svojih videa, kapetan Steve je objasnio da su džepovi na naslonima sjedala jedno od najlakših mjesta za gubitak osobnih stvari tijekom leta. U šali ih je opisao kao "crnu rupu očaja" u kojoj predmeti poput mobitela, putovnica i novčanika često nestaju i to nerijetko zauvijek.

"Prestanite stavljati osobne predmete u džep na stražnjem sjedalu ispred sebe. Ako ih želite izgubiti i više ih nikada ne vidjeti, stavite ih onda u tu mračnu rupu", upozorio je Steve. Dodao je da je česta pojava da se putnici u panici vraćaju do izlaza nakon što shvate da su nešto vrijedno ostavili u džepu sjedala, no u trenutku kada to primijete, gotovo je nemoguće vratiti izgubljeni predmet.

"Ako je avion još uvijek na izlazu, preostaje vam samo nadati se da će netko tko mari otići tamo i pronaći stvar koju ste ostavili u džepu sjedala ispred vas", rekao je bivši pilot. No, upozorio je da se izgledi za pronalazak predmeta smanjuju sa svakom minutom koja prođe, posebno nakon što se ukrcaju čistačice ili novi putnici, što bi moglo biti nekoliko minuta nakon što se avion isprazni. Steve je zato savjetovao putnicima da nekoliko puta provjere imaju li sve svoje stvari kod sebe prije iskrcavanja.