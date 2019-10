Ovih 11 pogrešaka rade čak i gurui zdrave prehrane

Kada se ljudi prebacuju s nezdrave u zdravu prehranu nekad teško postižu svoje ciljeve. Jedan od mogućih razloga je biranje krive strategije, a razlog je taj što je mnogo našeg znanja o zdravoj prehrani krivo i temeljeno na mitovima. Donosimo 11 mitova, odnosno pogrešaka koje ljudi rade kada se kreću zdravo hraniti.

1. Biranje organske hrane

Vjeruje se da su organski proizvodi zdraviji i sigurniji od običnih, no ne postoje znanstveni dokazi koji potvrđuju tu tvrdnju. Posebno pažljivi trebate biti kada na proizvodu piše ''eko'' ili ''prirodno'' jer ne mora nužno značiti da je to istinito. Često je to samo marketinški trik koji služi za povećanje kupovine tih proizvoda.

2. Preferiranje proizvoda bez glutena

Nedavno je postalo popularno vjerovanje da je gluten opasan, no dijeta bazirana na bezglutenskim proizvodima trebala bi biti rezervirana samo za ljude koji boluju od celijakije, ali jako mali postotak ljudi zapravo boluje od te bolesti. Prema zadnjem istraživanju, izbacivanje glutena, odnosno žitarica punog zrna dovodi do kardiovaskularnih oboljenja.

3. Kupovanje proizvoda koji imaju manji postotak masnoće

Kako bi postigli zdravi 'lifestyle' mnogi biraju proizvode s manje masnoće, no mnogi ne shvaćaju da kada proizvođači izbace mast dodaju druge sastojke poput šećera, okusa, trans-masnoća kako proizvod ne bi izgubio dobar okus, a to je zapravo loše za vaše zdravlje. Proizvodi koji sadrže normalne razine masti su potrebni za zdravu, balansiranu prehranu.

4. Ispijanje voćnih sokova

Voćni sokovi sadrže mnogo šećera, a ne sadrže vlakna od voća ili povrća od kojeg su napravljeni, te to može voditi do povećanja apetita, prejedanja i dobivanja na težini. Takvi sokovi ne zadovoljavju potrebu niti za glad niti za žeđ, stoga bi bolje bilo da konzumirate određenu voćku ili vodu s dodanim voćem.

5. Konzumiranje energetskih pločica

Većina energetskih pločica sadrže šećer, čokoladnu glazuru, karamelu, umjetne okuse i ostale aditive. Iz tog razloga se energetske pločice ne razlikuju od ostalih čokoladica jer imaju gotovo istu količinu šećera i kalorija. Ako želite nešto slatko, radije pojedite par kockica tamne čokolade.

6. Preferiranje sušenog voća

Sušeno voće je zdravo ako ga pripremate, odnosno sušite kod kuće, jer proizvođači sušenog voća koriste kemijske tvari koje produžuju životni vijek tom voću, ali time gubi svoja nutritivna svojstva. Kada kupujete u dućanu, odaberite ono voće koje izgleda 'najružnije' jer je takvo najmanje tretirano.

7. Biranje jaja sa smeđom ljuskom

Vjerovanje da su jaja sa smeđom ljuskom bolja popularno je već neko vrijeme, no boja i veličina jaja ovisi o vrsti kokoši. Glavno pravilo za biranje jaja trebalo bi vam biti pakiranje u kojem se jaja nalaze te jaja trebaju biti čista, bez pukotina.

8. Ispijanje sportskih pića

Ako niste znali, sportska pića sadrže šećer, kukuruzni sirup, aditive za hranu i bojila stoga nije najpametniji izbor ako se želite zdravo hraniti. Proizvođači sportskih pića ih preporučuju da se ugasi žeđ tokom vježbanja, ali takva pića vam neće utažiti žeđ, nego samo mogu smanjiti vaš performans u vježbanju.

9. Kupovanje uvezenih proizvoda

Mnogi ljudi imaju predrasudu da su uvezeni proizvodi bolji od lokalnih, ali tu se varaju, jer je domaće ubrano voće ili povrće ipak najzdravije. Nemojte zaboraviti činjenicu da se povrće i voće za izvoz mora tretirati određenim kemikalijama kako bi preživjeli put i izgledali reprezentativno.

10. Kupovanje granole

'Hype' oko granole potaknuti su proizvođači i trgovci, no kupljena granola često sadrži puno šećera i ulja. Neki proizvođači nude zdravije verzije koje nisu toliko bogate šećerom, ali granolu je vrlo jednostavno napraviti kod kuće gdje možete kontrolirati udio sastojaka.

11. Limitiranje količine hrane i zaboravljanje na brojanje kalorija

Uzmimo za primjer jaja. Jedno kuhano jaje ima 66 kalorija, dok pečeno na ulju ima duplo više, stoga bi mudro bilo izabrati dva kuhana jaja.

Po domaće voće i povrće otiđite do trešnjevačkog placa.