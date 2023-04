Ne možemo odlučiti je li ljepša ili ukusnija - pinca Mateje Zvirotić Andrijanić kraljica je uskrsnog stola

Mateja Zvirotić Andrijanić, Slavonka sa zagrebačkom adresom, nesuđena je politologinja, a danas kreatorica digitalnog sadržaja koja se u međuvremeno ozbiljno bacila i u videoprodukcijske vode. Kada je u pitanju sve što ima veze s hranom, totalni je “food geek” i entuzijast koji obožava vrijeme provoditi u kuhinji istražujući nove okuse i smišljajući recepte koje dijeli na svojem Food & Mood blogu. Sa svojim čitateljima uglavnom dijeli sezonske recepte inspirirane prirodom, a želja joj je u najskorijoj budućnosti imati svoj vrt u kojem će uzgajati pregršt voća, povrća i začinskog bilja. Najdraži začin joj je tonka.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Matejina pinca

Sastojci (za 3 srednje pince):

500 g glatkog brašna (plus malo dodatnog brašna za posipanje)

8 g suhog kvasca za kolače

50 g maslaca

50 g svinjske masti

60 g bijelog šećera

1 vrećica bourbon vanilija šećera

2 jaja

3 žumanjka

1 dodatni žumanjak (za premazivanje pinca)

1,5 žlica ruma

1 dl mlakog mlijeka

½ žličice soli

1 žličica korice naranče

1 žličica korice limuna

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Priprema:

U posudi pomiješajte prosijano brašno, suhi kvasac, obični i vanilin šećer, sol, mast i maslac te miksajte mikserom s nastavcima za tijesto. Polako miksajući dodajte prethodno umućena jaja, žumanjke i mlijeko. Dodajte rum te koricu naranče i limuna. Mijesite tijesto mikserom 5-6 minuta. Potom prebacite na lagano pobrašnjenu podlogu i dobro zamijesite do kraja. Prebacite tijesto u pobrašnjenu posudu i pustite da se udvostruči. Ovisno o toplini prostorije, to može potrajati do sat i pol, dva. Nakon što se tijesto udvostručilo, izvadite ga iz posude na radnu površinu te premijesite. Mijesite ga barem 10 minuta. Potom ga podijelite na onoliko dijelova na koliko želite, oblikujte u kugle te prebacite u tepsiju (s papirom za pečenje). Prekrijte folijom ili krpom dok ponovno ne narastu, na otprilike sat vremena. Kada se tijesto diglo, napravite škarama na pincama ukras u obliku križa. Premažite ih razmućenim žumanjkom koji će im dati lijep sjaj. Pri tome ne trebate mazati sredinu pinca, odnosno križ, već samo vanjski dio tijesta. U ovom trenutku možete stucati dvije-tri kocke bijelog šećera i posuti po pincama ili ih posuti listićima badema. Stavite peći na 160 °C oko 25-35 min. Ako vidite da naglo počinju tamniti, pokrijte ih papirom za pečenje. Ja svoje na pola pečenja okrenem da mi dobiju jednaku boju. Ohladite i poslužite.