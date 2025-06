Na današnji dan 'rođen' je Donald Duck: Rugao se Hitleru, u ratu je zaradio čak i vojni čin

Na današnji dan prije 91 godinu 'rođen' je Donald Duck iliti Paško Patak, kako ga poznajemo u hrvatskom prijevodu, jedan je od najprepoznatljivijih i najomiljenijih likova iz Disneyeva svijeta. Prvi se put pojavio 1934. godine u kratkom crtanom filmu The Wise Little Hen, a ubrzo je postao jedan od glavnih Disneyevih junaka – često popularniji i od samog Mickeyja Mousea. Njegov zaštitni znak je mornarsko odijelo, crveni ili plavi prsluk te prepoznatljiv, hrapav i teško razumljiv glas koji mu je originalno dao glumac Clarence Nash koji e kasnije sasvim opravdano zaradio nadimak 'Ducky'.

Lik Donalda Ducka poznat je po nagloj naravi, ali i nevjerojatnoj upornosti. Njegov karakter često odražava svakodnevne borbe 'malog čovjeka' – stalno mu nešto ne ide po planu, ali se nikad ne predaje. I upravo zbog toga ga publika voli: jer, iako je mrzovoljan, on je u srži pravi pravcati borac.

Manje poznata zanimljivost je da je Donald Duck bio nevjerojatno popularan tijekom Drugog svjetskog rata, kada je njegov lik iskorišten u više propagandnih filmova, uključujući i Oscarom nagrađeni Der Fuehrer's Face (1943.), u kojem se ismijava nacizam. U filmu je Donald prikazan kao građanin nacističke Njemačke, prisiljen živjeti pod tiranijom Hitlerovog režima. Riječ je o satiričnom i nadrealnom prikazu totalitarizma u kojem popularni patak prolazi kroz iscrpljujuću svakodnevicu pod propagandom i militarizacijom. Na kraju se otkriva da je sve bilo noćna mora te se Donald budi u svom američkom krevetu, sretan što živi u slobodnoj zemlji. Zanimljivo, lik Donalda je bio toliko prisutan u Drugom svjetskom ratu, ne samo kroz to nego i druga kraća animirana djela, da mu je čak dodijeljena i počasna vojna titula – 1942. godine 'promoviran' je u čin narednika.

Donald Duck također ima bogat stripovski život, osobito u Europi, gdje je možda još i popularniji nego u Americi. Posebno ga obožavaju u Skandinaviji, Italiji i Njemačkoj, gdje se redovito objavljuju stripovi u kojima Paško ima glavnu ulogu. Njegov svijet u toj vrsti literature dodatno obogaćuju likovi poput strica Tvrdice (Scrooge McDuck), djevojke Vlatke Patke (Daisy Duck), nećaka Vinka, Dinka i Hinka (Huey, Dewey i Louie) te vječnog suparnika Srećka (Gladstone Gander).

O Donaldu s godinama kružile različite glasine, pa i ona da je jedini od Disneyevih likova koji je bio zabranjen u Finskoj. No, to se pokazalo kao nedokazana urbana legenda. Naime, u 1970-ima su mediji prenijeli da su ga vlasti 'izbacile' iz knjižnica zbog toga što ne nosi hlače, no zapravo se radilo o ukidanju pretplate na strip zbog financijskih razloga.

Donald Duck ima i svoj dan – 9. lipnja, dan kad je prvi put prikazan na ekranu. Iako je život na malim ekranima započeo kao najobičniji crtani lik, Donald odnosno Paško je prešao granice animacije i postao svojevrsna ikona pop kulture, simbol tvrdoglavosti i komičnog bijesa, ali i primjer da se autentičnost uvijek isplati. Nadživio je brojne druge animirane junake i jedan je od rijetkih koji i danas, bez obzira na godine, nasmijava i uveseljava i malene i velike ljubitelje crtanih filmova.