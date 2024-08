'Moj je pas uginuo na rutinskom pregledu; da sam jednu stvar drugačije napravio, još bi bio tu'

Odrasli smo uz naše dvije preslatke bijele terijere u kući punoj ljubavi, razmazili Dunkana i Dooleya izvan svake mjere, priča Amerikanac Henry Crossetti za Huffpost. “Umjesto da im poslužujemo pseću hranu, moja supruga je svaki dan pripremala posebne obroke – piletinu i rižu ili hamburger i rezance. Rođeni iz istog legla, jeli su s nama, spavali s nama i putovali s nama. Žurili smo im u pomoć nakon prskanja tvorova, posjekotina od oposuma i zastrašujućeg napada kojota. Ali kao i većina vlasnika kućnih ljubimaca, nikada mi nije palo na pamet razmisliti o njihovoj dentalnoj njezi — a radio sam kao zubar gotovo 40 godina.”

Kada su psi imali 11 godina, Duncan je razvio benignu cistu na ramenu i trebalo ju je ukloniti. Veterinar je preporučio da očisti Duncanove zube dok je pod anestezijom za operaciju, i rekao im da dovedu i Dooleya na čišćenje.

“Sedacija za dentalnu njegu pasa relativno je uobičajena praksa koja se provodi kako bi psi ostali mirni tijekom zahvata i zbog sigurnosti dentalnog osoblja. Oba psa su bila anestezirana, ali Dooley se nikada nije probudio. Moja supruga nije mogla oprostiti sebi što je stavila Dooleya pod anesteziju samo kako bi mu očistila zube, a mi nikada nismo preboljeli gubitak. Naš veterinar, također traumatiziran, obećao je prestati s elektivnim čišćenjem pod općom anestezijom. Od tada sam si postavio za misiju informirati ljude o tome što je potrebno za kontrolu oralnog zdravlja njihovih ljubimaca i kako izbjeći probleme poput infekcija i apscesa koji mogu zahtijevati invazivne zahvate ili vađenje zuba pod anestezijom. Većina ljudi nije svjesna da se isti proces koji vodi do karijesa i parodontalnih bolesti kod ljudi događa i kod pasa; jedina je razlika u bakterijskim vrstama. Upala uzrokuje oticanje i krvarenje desni, zatim dolazi do neugodnog zadaha, klimavih zuba i, konačno, apscesa koji obično zahtijevaju vađenje zuba”, kaže Henry.

Ali kao i kod ljudi, postoji preventivno rješenje za ove probleme - svakodnevna oralna njega. Znamo koliko je to važno za ljude, ali iz nekog razloga nismo to prenijeli na naše ljubimce.

Prestanite prati zube jedan dan i osjetit ćete posljedice. Odvratno je. Sada zamislite da ne čistite usta tjednima ili godinama… eto kroz što psi prolaze. Veterinarska zajednica preporučuje svakodnevno četkanje kao zlatni standard, ali većina vlasnika pasa to jednostavno ne radi. Koliko god obožavali svoje životinje, jedno istraživanje je pokazalo da samo 7% vlasnika pasa svakodnevno četka zube svojih ljubimaca.

Mi ljubitelji pasa izuzetno brinemo o prehrani, skloništu i cijepljenju naših ljubimaca, ali zanemarujemo ovaj osnovni i rješiv zdravstveni problem. Čak i ako zubi vašeg psa izgledaju zdravo, procjenjuje se da 80-90% pasa starijih od 3 godine ima neki oblik parodontalne bolesti. Ako mislite da su ti problemi manji, nisu. Parodontalna bolest može dovesti do zdravstvenih problema koji utječu na bubrege, jetru i srce, piše Huffpost.

Ako ste ikada imali zubobolju, apsces, zaražene desni ili ranicu u ustima, znate koliko parodontalna bolest može biti stresna i bolna. Neki kažu da je zubobolja kod ljudi, kada je jaka, po intenzitetu jednaka akutnoj srčanoj boli ili boli pri porođaju. Psi također osjećaju bol, ali postoji razlika: ne mogu vam reći što osjećaju. Zato mnogi dentalni problemi kod pasa prolaze nezapaženo dok ne postanu ozbiljni.

“Zanemarivanje dentalne njege vašeg psa neizbježno vodi do invazivnijih zahvata kasnije. Bez redovitog čišćenja kod kuće, vaš ljubimac će vjerojatno trebati intenzivne zahvate poput čišćenja ispod linije desni za uklanjanje očvrslog kamenca ili vađenja zuba, a to gotovo uvijek zahtijeva sedaciju, koja može ugroziti vašeg ljubimca. Duncan je živio 16 godina i imao je prekrasan život. Danas imamo novog dlakavog prijatelja, Bogeya, mješanca maltezera i westieja kojeg smo spasili s ulice na početku pandemije. Nije uvijek zgodno, čak ni meni, čistiti zube svom psu, ali to činim. Nikada nemojte koristiti ljudsku pastu za zube jer može sadržavati sastojke koji su toksični za pse. Koristim proizvod prilagođen psima s navlakom za prst sličnom onoj koju sam koristio kao zubar, ali mekana četkica za pse ili čak samo prst također mogu poslužiti. Trljam Bogeyeve zube i desni oko 30 sekundi. Ako vaš pas pruža otpor, pokušajte prvo s prednjim zubima. Kad se naviknu, vidjet ćete da je to pravi trenutak povezivanja za vas i vašeg psa. Preporučuje se četkati svaki dan ili, barem, tri puta tjedno kako bi usta vašeg psa bila zdrava”, govori Henry.

Treba razbiti i određene mitove koje ljudi imaju o psećim zubima. Ne, pseća usta nisu čišća od ljudskih. Ne, žvakanje kostiju neće očistiti njihove zube; zapravo, fragmenti kostiju često uzrokuju ozljede pasa. Možda je najtužnija zabluda da su dentalni problemi neizbježan dio starenja pasa - da će vaš pas ostarjeti, dobiti infekcije i izgubiti nekoliko zuba - ali ne mora biti tako.

“Lekcija iz Dooleyeve smrti bila je teška. To nam je pokazalo koliko je dentalna njega važna za naše ljubimce. Ta je lekcija došla prekasno za njega, ali nije za druge. Počnite čistiti zube svom psu rano i držite se toga. Dugujemo našim četveronožnim članovima obitelji da im dentalna njega bude prioritet.“

Star je predivan pas, odustati od njega nama nikad nije bila opcija