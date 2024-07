Priča da svi psi znaju plivati samo je mit. No, uz ovih nekoliko savjeta svaki pas to može naučiti

Za mnoge ljude godišnji odmor, uključujući i onaj na moru, nezamisliv je bez četveronožnih prijatelja. Diljem Jadrana postoje odlične plaže za pse na kojima možete uživati sa svojim ljubimcem. No, ako ga na more vodite prvi put, trebali biste imati na umu nekoliko stvari, od toga da psi na suncu, baš kao ni ljudi, ne smiju provoditi puno vremena, do toga da nisu svi plivači.

Vjerovanje da će svi psi instinktivno zaplivati ako ih bacite u more, samo je mit. Iako neki psi imaju prirodnu sklonost plivanju, ipak nisu svi rođeni s ovom vještinom. Neke pasmine imaju određene fizičke karakteristike koje će im olakšati tu aktivnost, poput zlatnih retrivera ili pudlica, no neke druge, poput boksera, teže će plivati i, ako plivaju, dobro je da uvijek budete u njihovoj blizini.

Dobra vijest je da psi mogu naučiti plivati, i to čak i stariji psi, kojima ta aktivnost može itekako goditi, posebice ako imaju problema sa zglobovima. Evo nekoliko korisnih savjeta stručnjaka s portala PetMD koji će vam pomoći da od svog psa učinite dobrog plivača.

Počnite u plićaku: Trening započnite u plitkoj, mirnoj vodi, kao što je bazen sa postepenim ulazom ili mirno jezero ili ribnjak. U početku izbjegavajte vode sa jakim strujama i velikim valovima.

Istraživanje: Pustite psa da istraži vodu vlastitim tempom. Možete koristiti poslastice, igračke ili pohvale da ga ohrabrite da priđe rubu vode i umoči šape.

Šetnja u plićaku: Pse koji su neodlučni ili novi u plivanju postepeno uvodite u vodu. Hodajte uz njega duž plićaka.

Budite podrška: Ostanite blizu kako bi pas osjetio podršku i sigurnost. Pse koji su uzbuđeni ili se lako uplaše možete voditi i na povodcu.

Fizički kontakt: Kad se pas opusti, nježno podržite njegovo tijelo postavljanjem ruku ispod trbuha ili mu pomozite da se održi na vodi uz pomoć prsluka za spašavanje.

Nagradite psa: Ne krećite na trening bez poslastica! Važno je da pas plivanje poveže s pozitivnim iskustvom pa pohvalite i nagradite njegov napredak.

Ulazak u duboko: Kada pas stekne samopouzdanje u plitkoj vodi, postepeno povećavajte dubinu. Budite cijelo vrijeme uz njega

Poticanje: Koristite ruke ili igračku kako biste ohrabrili psa da maše nogama i kreće se kroz vodu. Pohvalite ga i nagradite za trud.

Nadzor psa: Uvijek nadgledajte psa dok pliva. Budite svjesni razine njegove energije, pratite znakove umora i omogućite mu pauze za odmor.

