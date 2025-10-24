Naši Portali
Masturbacija u vezi: Izdaja, znak krize ili ključ zdravog seksa?

Večernji.hr
24.10.2025.
u 21:12

U svijetu gdje je seksualno zdravlje jednako važno kao i emocionalno, vrijeme je da solo užitak prestane biti tabu – i postane dio iskrene partnerske dinamike

 Kad si solo – sve je jasno. No što kad masturbiraš dok si u vezi? Je li to znak da nešto nedostaje ili sasvim normalna potreba? Iako mnogi partneri i dalje osjećaju krivnju, ljubomoru ili nesigurnost kada saznaju da njihov partner prakticira solo užitak, istina je često daleko zdravija (i zabavnija) nego što mislite.

Masturbacija nije rezervirana samo za samce. To je prirodna i česta praksa koja pomaže u upoznavanju vlastitog tijela, snižava razinu stresa, poboljšava san i – suprotno uvriježenom mišljenju – ne mora imati nikakve veze s nezadovoljstvom u vezi. Naprotiv, može biti način održavanja seksualne energije i raznolikosti unutar odnosa.

Solo užitak nije zamjena za partnera, već nadopuna seksualnog izražavanja. To je osobni čin samopovezivanja koji može koegzistirati uz zadovoljavajući seksualni život. Važno je razlikovati zdravu naviku od emocionalnog udaljavanja. Ako masturbacija postaje bijeg, a ne dopuna, tada je možda vrijeme za otvoren razgovor.

Najvažnije je pristupiti toj temi iskreno, bez osuđivanja. Pitajte partnera o njegovim navikama i pogledima, podijelite svoja iskustva i pokušajte zajedno definirati granice i razumijevanje koje odgovara oboma. Otvorena komunikacija često ruši mitove i jača povjerenje.

Ako ste dovoljno opušteni i bliski, zajednička masturbacija može biti način za povezivanje, istraživanje i učenje o partnerovim željama. Osim što potiče seksualnu spontanost, ova praksa može dodatno povećati razinu intimnosti.

Masturbacija u vezi nije izdaja, već zdrav i osoban dio seksualnosti. Kada se o njoj razgovara otvoreno i s razumijevanjem, postaje alat za dublju povezanost i jačanje intimnog odnosa. U svijetu gdje je seksualno zdravlje jednako važno kao i emocionalno, vrijeme je da solo užitak prestane biti tabu – i postane dio iskrene partnerske dinamike.

