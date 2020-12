Ljudi otkrili kako su saznali da ih partner vara: 'Liječnik me nazvao i rekao da imam infekciju...'

Mandi Kay Bowles, djevojka iz Oklahome, pokrenula je novi trend na TikTok-u - ljudi pričaju kako su uhvatili svoje partnere u preljubu. Prva je podijelila svoje iskustvo, a kaže kako je prije dvije godine izlazila s dečkom, a u jednom trenutku shvatila je da njegovi odgovori na poruke baš i nemaju smisla. Slao joj je poruke koje su bile namijenjene drugoj osobi, a kada je postavila pitanje na tu temu, opravdao se da je bilo slučajno.



Počele su se događati još neke stvari poput pojave dugih vlasi kose na njegovoj odjeći u periodu kada je Mandi imala kratku. Iako je on uspio neko vrijeme lagati, nekoliko mjeseci kasnije nepoznata djevojka kontaktirala je Mandi putem Facebooka i poslala joj poruke u kojima se dopisuje s njezinim dečkom. Istina je izašla na vidjelo, a Mandi i dečko su prekinuli.

Pogledajte video:

Brittany Cara, potaknuta njezinom pričom, odlučila je otkriti kako je bilo njoj. "Liječnik me nazvao i rekao da imam E.coli koja je došla iz izmeta. Naime, ispostavilo se da moj dečko nije išao u teretanu kako je govorio već se seksao s drugim muškarcem."



Trendu se priključio i jedan muškarac koji je potpisao papire za razvod čim je saznao za prevaru. Coconut Jon kaže kako je u jednom periodu radio tri tjedna zaredom noćne smjene. Jednu večer imao je slobodnu, pa je izašao sa suprugom u bar, prenosi The Sun.



Tamo mu je prišao čovjek koji ga je pitao je li on ovdje s 'plavušom'. Jon je rekao da je, a čovjek mu je tada ispričao kako ta plavuša ima muža koji puno radi i 'ako odigra svoje karte kako treba, neće ga odbiti'. "Tada mi je počeo opisivati kako izgleda moja spavaća soba i sve mi je bilo jasno."

