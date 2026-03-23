LG donosi pametna rješenja koja pojednostavljuju svakodnevno kuhanje

LG
Foto: LG
Promo
23.03.2026.
u 12:31

Miris hrane iz pećnice, razgovori za kuhinjskim stolom i druženja uz pripremu večere – kuhinja je i dalje jedno od najživljih mjesta u domu. No, dok je nekada velik dio vremena odlazio na samu pripremu obroka, danas mnogi žele više vremena provoditi u druženju, a manje u kuhanju.

Zanimljivo je pritom da se ukupno vrijeme provedeno u kuhinji nije značajno smanjilo. Istraživanje generacijskih trendova u kuhinji koje je proveo LG Electronics pokazuje da ljudi danas u kuhinji provode gotovo jednako vremena kao i 1986. godine. Razlika je u tome što se promijenio način na koji kuhanje doživljavamo.

Za starije generacije kuhanje je bilo dio svakodnevne odgovornosti i kućanske rutine. Kasnije je postalo pitanje dobre organizacije u ubrzanom životnom tempu. Danas milenijalci i generacija Z kuhanje sve češće doživljavaju kao iskustvo – priliku za istraživanje novih okusa, inspiriranu receptima s društvenih mreža, ali i kao način druženja s prijateljima i obitelji.

LG
Foto: LG

„Naša nova linija ugradbenih kućanskih uređaja usmjerena je na svakodnevnu rutinu modernog čovjeka. LG-jeva rješenja osmišljena su kako bi maksimalno olakšala kućanske poslove, uklonila zamorne brige i ostavila više prostora za ugodno iskustvo kuhanja“, rekla je Ivona Lučić, voditeljica marketinga u LG Hrvatska.

Upravo zato tehnologija danas sve više ide u susret takvim navikama. Primjerice, LG-jeva ugradbena pećnica koristi Inverter ProBake tehnologiju koja ravnomjerno raspoređuje toplinu u cijeloj pećnici i omogućuje ujednačeno pečenje bez stalnog nadzora. Indukcijska ploča zagrijava izravno posuđe, čime se dodatno skraćuje vrijeme pripreme hrane.

Kuhanje postaje fleksibilnije i zahvaljujući povezivosti uređaja. Putem aplikacije ThinQ moguće je pratiti, uključiti ili isključiti LG-jeve uređaje putem pametnog telefona pa se proces kuhanja može kontrolirati i dok se družite s gostima ili provodite vrijeme s obitelji.

LG
Foto: LG

Sve veći naglasak stavlja se i na zdraviji način pripreme hrane. Air Fry funkcija omogućuje pripremu hrskavih jela s minimalnom količinom ulja, dok 100 % Steam način rada pomaže očuvati hranjive tvari i prirodan okus namirnica. Popularnost bilježi i sous-vide tehnika, koja omogućuje precizno kuhanje na niskim temperaturama kako bi jela zadržala maksimalnu sočnost i aromu.

Nakon kuhanja, tehnologija može pojednostaviti i održavanje kuhinje. LG-jev sustav EasyClean omogućuje čišćenje pećnice u svega deset minuta koristeći vodu, dok Speed Pyrolysis uklanja i najtvrdokornije nečistoće pretvarajući ih u pepeo uz kraće vrijeme čišćenja i manju potrošnju energije. Ugradbeni hladnjaci pritom održavaju stabilnu temperaturu i ravnomjernu cirkulaciju zraka, čime se stvaraju optimalni uvjeti za dulje čuvanje hrane.

LG
Foto: LG

Upravo zato, iako se način života mijenja, kuhinja i dalje ostaje mjesto okupljanja – samo uz tehnologiju koja pomaže da više vremena provedemo zajedno, a manje uz kućanske obaveze.

