Kuhari otkrili: Ove namirnice nikada ne biste trebali kupovati smrznute

Ako često kupujete smrznutu hranu u trgovini, bilo zbog jednostavnije pripreme ili zato što ste umorni od bacanja svježe hrane, niste jedini. Globalna industrija smrznute hrane unosan je posao, a nedavno izvješće pokazuje da će porasti s 252,19 milijardi dolara u 2021. na 389,90 milijardi dolara do 2030. godine. No, prije nego krenete tim hladnim prolazima kako biste pregledali staklene police prepune svega, od povrća do gotovih jela pa sve do sladoleda i pita, možda biste željeli čuti što iskusni kuhari imaju za reći, piše Eat This.

Nekoliko njih rekli su koje namirnice smatraju da biste trebali izbjegavati kupovati smrznute i zašto. Iako su njihovi odgovori bili različiti, pojedine stavke više su puta izdvojene kao najgora smrznuta hrana.

Začinsko bilje

Kuharica Dana Bujalski voli koristiti začinsko bilje kako bi oživjela obroke koje priprema za sebe i svoje klijente. Međutim, ne bi se usudila kupiti smrznuto začinsko bilje.

- Mislim da začinsko bilje uvijek ističe vaša jela, pogotovo kada je svježe. Osobno čak ni sušeno začinsko bilje ne volim previše. Smrznuto začinsko bilje izgleda kao da je nasjeckano i zatim smrznuto na male kockice. Uvijek sam se pitala tko ga zapravo kupuje - rekla je Dana.

Preporučuje i da ga, ako ne želite potrošiti novac na svježe začinsko bilje, pokušate sami uzgojiti kod kuće kako biste ga mogli koristiti kad vam zatreba.

Kruh

Iako bi vam dobro došli smrznuti proizvodi od tijesta koje možete ispeći kod kuće, Bujalski tvrdi da izbjegava smrznuti gotov kruh jer u sebi ne sadrži hranjive tvari. Dodaje i da se konzistencija mijenja kada se kruh zamrzne. Ako se ne želite zadovoljiti smrznutim kruhom kupljenim u trgovini, razmislite o tome da stavite kuharsku kapu i napravite štrucu kruha kod kuće kako biste se zasitili potrebnih ugljikohidrata. Kad kruh izađe svježe ispečen iz pećnice, namažite maslaca na krišku i uživajte u svom kulinarskom postignuću.

Jagode

Sezona jagoda proteže se od svibnja do srpnja, a svibanj je nacionalni mjesec jagoda. Dakle, ako imate recept koji zahtijeva jagode, ali nisu u sezoni, nemojte kupovati one smrznute, preporučuje kuharica Susan Irby.

- Jagode zbog svoje porozne prirode, postaju prezasićene vodom i doslovno se raspadaju kada se smrznu. Ne preporučujem korištenje smrznutih jagoda čak ni u smoothiejima. Previše tekućine i kaše. Isto vrijedi i za recepte za kolače s jagodama - objasnila je.

Uvijek je dobra ideja kupovati voće kada je u sezoni, uključujući i jagode. Ali ako ih ipak želite kupiti ili već imate vrećicu smrznutih jagoda u zamrzivaču, razmislite o tome da od njih napravite kompot.

- Kompoti se mogu koristiti za palačinke ili u desertima - rekla je Sarah Gunderson, instruktorica kuhanja.

Pljeskavice

- Smrznute, već pripremljene pljeskavice mogu biti primamljive jer ih je jednostavno za nabaviti u trgovini kada pripremate roštilj u dvorištu. No, trebali biste se oduprijeti tom iskušenju. Uvijek možete kupiti svježe mljevenu govedinu u trgovini, okus je mnogo bolji od smrznute. Dodajte svoje začine i uživajte - rekao je Adrian W. Corkill, glavni kuhar i suvlasnik City Post Chophousea u Georgetownu u Teksasu.

Slastice od hrskavog tijesta

- Uzmimo, na primjer, kremšnite. Kad se ispeku, dobiju prozračnu, hrskavu koricu - objasnila je Gunderson, koja je također glavna slastičarka u Sal’s of Southern Pines.

Nakon što se napune kremom, poprime mekanu, kremastu, ali još uvijek hrskavu vanjštinu. Dodala je da smrznute kremšnite nikada ne mogu biti tako dobre kao kad su svježe.

Brokula

Prema Irby, smrznuta brokula je izrazito kašasta kad se skuha. Osim toga, kad kupite smrznutu brokulu, problematičan je omjer dobivenih stabljika i cvjetova u vrećici. Tvrdi da su stabljike gumene i loše kvalitete.

Jessica Randhawa, glavna kuharica i kreatorica recepata, tvrdi da je brokula delikatno povrće koje se ne drži dobro prilikom zamrzavanja. Ona napominje da povrće iz porodice Cruciferous gubi mnogo na okusu kada se zamrzne.

Što je još gore, osjetljivo povrće poput brokule ima tendenciju da izgubi svoje hranjive tvari kada se zamrzne, kaže Eric Sornoso, kuhar i bloger s MealFan-a.

- Zamrzavanje može stvoriti kristale leda i razbiti stanice povrća. To može smanjiti aktivnost vode i potaknuti gubitak hranjivih tvari. Dakle, kada konzumirate ovo smrznuto povrće, ne dobivate nutritivne vrijednosti - rekao je Sornoso.

