Koristan u parkirnoj garaži: Ovaj trik mogao bi vam poslužiti kod parkiranje unazad

Parkiranje automobila ponekad može biti pravi izazov. Pokušavate ugurati vozilo u usko parkirno mjesto dok se iza vas stvara sve veći red automobila, naravno da nitko ne želi parkirati unazad kad ga svi gledaju. No, trebamo biti iskreni i reći da je parkiranje vještina koju svi moramo imati, s obzirom na to koliko je ključna za svakodnevnu vožnju, piše The Sun.

TikTok vozačka senzacija pod nazivom Master driver, koji broji 936.100 obožavatelja, podijelila je genijalan trik kako parkiranje unazad učiniti lakim svakoga puta. U videu savjetuje vozačima da se približe parking mjestu, uredno se poravnaju, a zatim zaustave i okrenu volan.

"Pazite da okrenete volan ulijevo do kraja, vozite naprijed. Kada u retrovizoru vidite kut parkirnog mjesta, stanite! Okrenite volan u suprotnom smjeru do kraja, rikverc! Kad je auto paralelan s parkirnim mjestom, vratite volan, rikverc", objašnjeno je u videu.

Vaš bi automobil zatim trebao "skliznuti" točno u prazninu. Video je prikupio više od 40 tisuća lajkova i stotine komentara. "Ovo bi trebalo biti reklama i dijeliti ljudima kad dobiju vozačku dozvolu kao podsjetnik, i svaki put kad dobijemo pristup parkirnoj garaži", napisao je jedan korisnik.

Međutim, nisu svi bili impresionirani ovim trikom. "Ozbiljno. Parkiranje unatrag nije tako teško. Nemojte previše komplicirati", napisao je jedan korisnik.