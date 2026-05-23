Korisnici društvenih mreža otkrili najluđe seksualne fantazije koje su doživjeli - i one koje ne bi ponovili

Seks u troje i avanture izvan spavaće sobe među najčešćim su seksualnim fantazijama o kojima svi pričaju. No, što kažete na seks u pustinji ili skladištu? To su samo neke od neobičnih seksualnih fantazija koje su korisnici društvenih mreža priznali da su isprobali, a koje su se često završile ne baš uspješno, piše Daily Mail.

U urnebesnoj raspravi na Redditu, pod naslovom ‘Koju seksualnu fantaziju ne biste preporučili ispuniti?’, korisnici su podijelili svoja neobična iskustva — često uz puno kajanja. Seks u pustinji, knjižnici ili avionu našao se među najčešćim odgovorima. Korisnik u/ElPresidente714 imao je pokušaj seksa u pustinji tijekom povratka iz Vegasa, ali tamo se susreo s ‘jezivim pustinjskim stvorenjima koja su budna noću’.

Još jedan korisnik, u/DonSmitty, ispričao je kako je njegov prijatelj iz srednje škole prelio svoju djevojku čokoladnim sirupom, uključujući i intimne dijelove. No, završilo je infekcijom zbog nesretne avanture. Pokušaj seksa u skladištu bio je još jedna neobična fantazija koja je pošla po zlu. u/isthisfark je napisao: ‘Ako ne izađete na vrijeme, možete ostati zaglavljeni iza zaključanih vrata preko noći, a onda se čuju koraci stanara koji žive u blizini’.

Korisnik u/hot-snake-70 priznao je da otkrio da peče kada penis stavite u čašu crnog vina — eksperiment koji definitivno ne preporučuje. Upozorenje protiv seksa u knjižnici dao je korisnik u/odysseus-23, navodeći kako postoji velika vjerojatnost da vas snime nadzorne kamere.